La série The Walking Dead s’est terminée après 11 saisons de sensations fortes et les fans sont encore sous le choc.

The Walking Dead est l’une des séries les plus cultes de ces dernières années, au même titre que Breaking Bad ou encore Games of Thrones. Débuté il y a une douzaine d'années, le show aura secoué toute l’industrie en ne lésinant pas sur les moyens pour prendre les fans aux tripes. En témoigne le final de sa saison 6 et le premier épisode de sa saison 7, insoutenable. Belle, prenante, gore… La série était devenue un rendez-vous incontournable pour des millions de téléspectateurs qui se sentent désormais abandonnés, ou presque.

Ça y est, c'est terminé

Hier était diffusé le grand final de la série. Un ultime épisode qui a laissé les fans sous le choc en orphelins. Certains pensent déjà aux séries spin-off à venir, d'autres ne savent plus quoi regarder. Bref, l’émotion est partout sur les réseaux sociaux, même si beaucoup ont avoué avoir lâché la série en cours de route, et se disent désormais curieux d’y rejeter un œil.

Que regarder après The Walking Dead ?

Mais les fans ne seront pas orphelins bien longtemps puisque la série principale est d’ores et déjà prévu pour être décliné en plusieurs autres projets, et quelques séries dérivées sont déjà en cours de diffusion. Dans un premier temps, il y a Fear The Walking Dead, série, débutée il y a quelques années déjà, qui suit les mésaventures d’un autre groupe de survivants, le tout se déroulant en parallèle au show principal. Elle entamera d’ailleurs sa huitième saison sous peu.

Rick aura également le droit à son comeback privé dans une poignée d'épisodes qui lui seront dédiés, comme annoncé après son départ de la série principale. Une série centrée autour de Daryl (incarné par Norman Reedus que l’on retrouvera aussi dans Death Stranding 2) est également prévue et devrait nous en dévoiler davantage sur le célèbre motard.

On aura aussi une intrigue en plusieurs épisodes avec Maggie et Negan dans The Walking Dead : Dead City. On y suivra les deux acolytes de fortune que tout oppose (vraiment tout) tentant de survivre dans un New York totalement dévasté.

Une série d’anthologies est également en cours avec Tales of The Walking Dead et devrait voir de nouveaux épisodes arriver et les fans les plus hardcore pourront même jeter un œil à The Walking Dead : World Beyond (disponible sur Amazon Prime). Une série très « teen movie » se déroulant dans le même univers et qui aura été annulée au bout de sa deuxième saison seulement.

Tout ça pour dire que The Walking Dead n'est pas totalement mort. Rien de surprenant, peu importe comment l'on prend cette réflexion.