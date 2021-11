Dylan Cuthbert et son studio Q-Games ont ce mardi 9 novembre 2021 annoncé avoir récupéré la propriété intellectuelle de The Tomorrow Children. Ou plutôt, c'est Sony Interactive Entertainment, éditeur de cette simulation de construction dans une ambiance de franche camaraderie soviétique qui leur a rendu.

Un rêve qui devient réalité : la propriété intellectuelle de The Tomorrow Children nous a été gentiment rendue par les formidables personnes de chez Sony.

Après une manoeuvre historique de la part de Sony Interactive Entertainment, The Tomorrow Children est de retour à la maison ! Q-Games a acquis les droits de la propriété intellectuelle et ramènera The Tomorrow Children prochainement.

Bas les Marx !

L'histoire de The Tomorrow Children n'est pas des plus gaies. Promis à un bel avenir et reconnu comme une exclusivité singulière et expérimentale de la PS4 à a sa sortie, ce free-to-play n'a pas rencontré un franc succès. À peine plus d'un an après son lancement, ses serveurs, indispensables puisque jouable online uniquement, avaient été fermés.

Sa résurrection, pas encore datée, pourrait donc marquer le début d'une véritable seconde chance. Peut-être même avec davantage d'interactions et un nouveau modèle économique qui permettrait à celles et ceux qui souhaitent tenter l'expérience de s'y retrouver.

Justement, Cuthbert a commenté plus en détails sur le site officiel de la société :

Je tiens à remercier avant tout les fans de The Tomorrow Children, sans qui je n'aurais jamais eu la confiance nécessaire pour arriver cet accord. Nos fans sont parmi les joueurs les plus incroyables du marché, et chaque jour au cours des quatre dernières années, ils ont maintenu le rêve en vie. Je pense que la chose la plus heureuse à propos de cette décision est d'imaginer le plaisir que ces fans ressentiront lorsqu'ils réintégreront le monde néo-soviétique post-apocalyptique fou de The Tomorrow Children. Deuxièmement, je tiens à remercier Sony Interactive Entertainment d'avoir également travaillé avec moi pour que l'IP revienne à Q-Games. Il nous a fallu tous un effort concerté pour franchir cette étape ultime, et je suis très reconnaissant envers toutes les personnes impliquées dans le processus. Je peaufine et retravaille maintenant des parties du jeu chaque semaine, et j'espère que tout le monde suivra et s'impliquera dans ce processus. Nous prévoyons d'apporter quelques changements pour le meilleur et de donner à The Tomorrow Children le retour qu'il mérite !

C'est donc sûr, un petit coup de polish est en cours. D'ailleurs, de premiers visuels ont vite été partagés sur Twitter.