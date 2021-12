Ceux qui suivent de près l'actualité de l'industrie ne le savent que trop bien : depuis maintenant deux ans, les reports se multiplient comme des petits pains. Après plus de trois ans de développement, The Stanley Parable Deluxe précise enfin les contours de son grand retour.

À quelques jours de l'édition 2021 des Game Awards, le calendrier nous rappelle que la refonte de l'intestable The Stanley Parable avait été annoncé durant le millésime 2018, et alors promis pour 2019. Trois tours de calendrier plus tard, le studio Crows Crows Crows reprend enfin la parole pour nous dévoiler une "nouvelle" date de sortie, sans trop se mouiller.

"Ce n'est plus le même jeu"

Après avoir été plus d'une fois reportée, The Stanley Parable Deluxe devrait donc voir le jour au début de l'année 2022. Histoire d'offrir quelques gages de sa bonne foi, les développeurs proposent désormais d'ajouter le jeu à sa liste d'envies sur Steam. Mieux, ils justifient le temps de développement conséquent de ce qui n'a vraisemblablement plus rien d'un simple portage :

Nous dévoilerons bientôt les plates-formes de lancement de The Stanley Parable Deluxe, sa date de sortie spécifique, de nouvelles séquences, des bandes-annonces, des teasers, des captures d'écran et bien PLUS. Nous n'avons rien dévoilé sur le jeu afin de garder intacts toutes les surprises et les secrets qui vous attendent, et nous avons hâte que vous les découvriez ! Notre équipe et nos collaborateurs externes ont mis beaucoup d'efforts dans le développement de The Stanley Parable Deluxe et nous sommes tous très fiers de ce que nous avons accompli.

Voilà qui devrait donc ravir tous les profils de joueurs, puisque même ceux qui auront défié encore et encore un curieux narrateur dans les tristes couloirs d'un bureau lambda devraient pouvoir être surpris par la proposition de Crows Crows Crows.

Si le studio semble vouloir conserver un certain mystère sur les plateformes à venir, The Stanley Parable Deluxe était aux dernières nouvelles attendu sur PC, PS4, Switch et Xbox One.