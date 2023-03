Les adaptations de manga en jeux vidéo suscitent généralement beaucoup d'attentes. Les adaptations des shōnens les plus populaires, Naruto, Dragon Ball et One Piece encore plus que les autres. Le récent One Piece : Odyssey, RPG développé par Bandai Namco, fut assez bien reçu par le public à sa sortie. Dragon Ball, lui, a révélé il y a peu Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 4, qui cristallise déjà énormément d'espoirs chez les fans de l'œuvre d'Akira Toriyama. Mais il en faut pour tout le monde et même les animes moins cultes ont le droit à leur adaptation. The Seven Deadly Sins, dont le manga est sorti en 2012 (et deux ans plus tard pour l'anime) va frapper un grand coup sur le marché avec un jeu d'action en monde ouvert ! Une vidéo de gameplay de The Seven Deadly Sins : Origin vient d'être dévoilée à l'occasion de la GDC 2023.

De l'action, un monde ouvert et une esthétique qui rappelle Genshin Impact

Lors de la Game Developers Conference, salon dédié aux professionnels du jeu vidéo, The Seven Deadly Sins : Origin s'est dévoilé dans un trailer d'un peu moins de 3 minutes. On découvre un système de combat particulièrement dynamique, qui semble faire intervenir les éléments. Comme dans un certain Genshin Impact. D'ailleurs, l'esthétique globale de The Seven Deadly Sins : Origin rappelle directement le titre de miHoYo. Ici, c'est un autre studio chinois qui se trouve aux manettes : Netmarble. Le développeur, connu principalement pour ses jeux mobiles, semble avoir de grandes ambitions pour The Seven Deadly Sins : Origin. Le jeu d'action en monde ouvert devrait raconter une histoire originale dans l'univers du manga écrit par Nakaba Suzuki. Il sera possible de voler et de nager pour explorer l'univers concocté par les développeurs. Quand pourrons-nous le faire ? Visiblement, il va falloir se montrer très patient...

Netmarble précise que The Seven Deadly Sins : Origin est toujours en cours de développement. Le jeu sortira sur PC, consoles et mobile à une date encore non communiquée. Difficile d'imaginer que le jeu paraîtra en 2023. La firme connaît plutôt bien l'univers créé par Nakaba Suzuki. Netmarble a publié The Seven Deadly Sins : Grand Cross pas plus tard qu'en 2020. Un projet d'une envergure moindre, mais qui pourrait rassurer les fans de l'œuvre. Le studio chinois ne va pas chômer dans les prochains mois. Netmarble travaille aussi sur un MMORPG Game of Thrones en parallèle de The Seven Deadly Sins : Origin. Son activité sur le marché du jeu mobile, entre les mises à jour de contenu et les nouvelles productions, ne s'arrêtera pas pour autant.