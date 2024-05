Le prochain jeu PoP, intitulé The Rogue Prince of Persia, prend un peu de retard et se voit attribuer une nouvelle date de sortie. Le tout est présenté en vidéo à travers une bande-annonce.

Dans le paysage compétitif des jeux, le timing de la sortie d'un jeu peut être crucial. C'est une leçon que l'équipe de développement chez Evil Empire a prise au sérieux en décidant de repousser la sortie de leur prochain jeu, The Rogue Prince of Persia. Initialement prévu pour le 14 mai 2024, le jeu a été retardé pour éviter une concurrence directe avec Hades 2, sorti en accès anticipé sur Steam le 6 mai.

The Rogue Prince of Persia arrive bientôt

Evil Empire a annoncé ce report sur X/Twitter, confirmant que la nouvelle date de sortie est désormais fixée au 27 mai en accès anticipé sur Steam. Cette transparence vise à maintenir l'engagement de leur communauté tout en minimisant la frustration des joueurs impatients. L'attente n'est pas bien longue. Et pour se faire pardonner, le studio dévoile un tout nouveau trailer tout beau tout chaud qui permet d'admirer encore un peu plus de gameplay.

Profitant de ce report, Evil Empire a annoncé qu'ils continueraient à peaufiner le jeu, ajoutant de nouvelles fonctionnalités intéressantes et corrigeant les bugs existants. L'objectif est clair : maximiser la qualité du jeu pour que l'attente en vaille la peine, une stratégie que les joueurs semblent prêts à soutenir. Pour rappel, The Rogue Prince of Persia est un jeu d'action-plateforme de type roguelite. Dans ce jeu, le joueur incarne le Prince de Perse (on peut s'en douter), naviguant entre des séquences de plateforme et des combats acrobatiques. Le but est de sauver la Perse d'une invasion des Huns en utilisant de la magie noire. Le gameplay met l'accent sur le combat dynamique et l'exploration de niveaux générés procéduralement, enrichis par un style graphique distinctif en 2D. Tout un programme. Pour vous en faire une idée plus précise, on vous conseille de lire notre preview sur le sujet. Le tout réalisé par l'ami KiKiToes.