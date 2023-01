Malgré la survie avec les années de mastodontes du genre comme World of Warcraft, l'Age d'Or du MMORPG semble assez lointain. Parfois des jeux viennent titiller la curiosité à l'image de The Day Before qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Dans ce ce contexte, The Quinfall semble présenter un certain intérêt pour les amateurs du genre, avec notamment un bel effet d'annonce sur la taille de son monde.

Nous avons pu découvrir il y a peu de temps une vidéo de The Quintall, que vous pouvez admirer ci-dessous. Outre le fait d'être particulièrement agréable pour les yeux, le studio de développement turc Vawraek Technology semble particulièrement fier de son bébé.

Notamment, on peut apprendre que le jeu est particulièrement gigantesque :

Les terres de Quinfall présentent une variété de reliefs, de montagnes, de lacs et de rivières qui sont façonnés en fonction de leurs biomes et climats respectifs. La flore locale correspond également au biome. Les villes sont stratégiquement réparties sur les falaises, les rivages, les montagnes et même sous terre dans un vaste territoire de 2016 km².

C'est tout bonnement énorme quand on sait par exemple que la carte de World of Warcraft semble faire 150 km² maximum. Et attention contrairement à un No Man's Sky on ne parle pas d'une génération procédurale.

Dans ce monde, les saisons et les conditions météorologiques comme la pluie et la neige interagissent avec votre personnage ainsi qu'avec les objets. Les plantes et certains animaux peuvent décliner en nombre sous certains climats. Certaines zones peuvent être sujettes à des inondations, et certaines peuvent faire surface à la suite de courants d'air.

C'est une promesse que l'on a de la part des développeurs depuis des lustres (sur Skyrim déjà qui n'est qu'un RPG) mais les NPJ semblent avoir une véritable vie. Les PNJ ne resteront pas inactifs à vous attendre dans The Quinfall, et certains comme les marchands peuvent se trouver à des endroits différents. Le MMORPG annonce d'ailleurs 11 professions :

Vous pouvez planter des graines en fonction des reliefs et du climat et les récolter pour l'agriculture. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez embaucher des ouvriers ou de vrais joueurs et prendre du temps pour découvrir Quinfall.

Toutes les professions sont liées les unes aux autres. La cuisine permet de créer des plats et des desserts qui confèrent des pouvoirs spéciaux dans différents domaines. Avec la chimie, vous pouvez obtenir des formules et créer de puissantes potions qui soignent votre personnage ou vos amis. Vous pouvez pêcher dans les lacs, les rivières et les mers pour diverses espèces.

The Quinfall semble donc vouloir frapper très fort et vous pouvez vous inscrire à la prochaine bêta fermée sur le site officiel. Il n'y a pour l'heure pas de date de sortie précise.