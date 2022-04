Annoncé par 2K il y a quelques jours, The Quarry est le nouveau jeu d'horreur du studio Supermassive Games. Aujourd'hui, on en découvre les 30 premières minutes de jeu.

Supermassive Games tourne actuellement à plein régime. Après avoir bouclé la saison 1 de The Dark Pictures Anthology avec The Devil in Me, et avoir une saison deux sur les rails, le studio ne s'arrête pas. En effet, les développeurs d'Until Dawn se sont alliés avec 2K Games pour The Quarry. Annoncé il y a quelques jours, ce jeu sera inspiré de Vendredi 13.

The Quarry : un vrai jeu complet !

Pas de chapitrage cette fois, mais un jeu complet qui nous fera suivre les aventures de neuf animateurs de la colonie de vacances Hackett's Quarry à qui il va arriver des misères. Comme dans le film avec Jason, il faudra ici survivre à une nuit d'horreur alors qu'un tueur rôde dans les parages.

Alors qu'on ne savait pas encore grand-chose sur le jeu, nos confrères d'IGN ont pu mettre en ligne une vidéo qui continent ce qui semble être les 30 premières minutes de The Quarry. On va ainsi pouvoir découvrir les personnages dont le joueur va décider de la destinée via ses choix. La vidéo nous embarque dans la voiture de Max et de sa compagne alors que le couple se retrouve perdu sur une route.

His name is Jason, and today is his birthday

Comme on peut le voir, le jeu va nous demander de choisir la réaction des personnages, mais aussi de réaliser des QTE. Bref, si vous avez joué aux précédentes production du studio, vous ne serez pas dépaysés. Rappelons que The Quarry sortira le 10 juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les précommandes sont d'ailleurs déjà ouvertes et permettent comme toujours de récupérer quelques contenus en rab.

Le Pack de bonus Deluxe permet ainsi de mettre la main sur plusieurs tenues des années 80 (qui seront dispo après la sortie du jeu). On aura également droit à l'accès au système de retour avant la mort. Les amateurs de ketchup profiteront pour leur part de l'option festival du gore pour le mode cinéma, ainsi que du pack de filtres "horreur à l'ancienne".