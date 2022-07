Un mois après sa sortie sur consoles et PC, The Quarry va enfin tenir sa promesse en ajoutant enfin une fonctionnalité qui aurait dû être disponible au lancement du jeu

Supermassive Games a peut-être les yeux tournés vers The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me, mais il n’en oublie pas de tenir ses promesses. Le studio vient enfin de déployer le mode multijoueur de The Quarry, qui avait manqué la sortie du jeu ayant besoin de plus de temps pour être peaufiné.

Le multijoueur de The Quarry disponible

The Quarry se met à jour pour apporter le mode multijoueur. Initialement prévu pour le lancement du jeu, la fonctionnalité avait finalement été repoussée quelques semaines avant sa sortie. Il est désormais possible de jouer à cette aventure horrifique à plusieurs tout en étant à distance. Pour ce faire, il suffit que l’un des participants invite tous les autres joueurs et joueuses à le rejoindre. Contrairement au mode coopération local, tout le monde ne contrôlera pas un personnage. Seul l’hôte le pourra. En revanche, chacun participe à la prise de décision via un sondage, à l’instar du mode streameur que l’on peut retrouver dans d’autres productions narratives.

Cerise sur le gâteau, la nouvelle mise à jour de The Quarry permet également aux possesseurs de l'édition Deluxe d’habiller les moniteurs avec des tenues dans un look 80’s. Pour les autres, elles sont disponibles à l’achat via un DLC. Autre addition notable, les joueurs peuvent désormais s'immerger plus profondément dans l’histoire du jeu en écoutant six épisodes du podcast Bizarre Yet Bonafide, écouté par Ryan in-game.