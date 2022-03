Supermassive Games (Until Dawn) annonce leur prochain jeu teen-horror The Quarry. Édité par 2K Games, le titre s'offre un casting de haut vol avec des acteurs de Scream, Aliens...

Le dépôt de marque du mois dernier se concrétise, Supermassive Games et 2K Games ont annoncé The Quarry. Un nouveau jeu narratif teen-horror dirigé par Will Byles, le réalisateur d'Until Dawn, qui était le jeu le plus réussi du studio (de loin).

Une fois, en stage d'été...

On quitte le bateau hanté ou les grottes maudites des jeux The Dark Pictures Anthology pour un camp de vacances d'été avec chalet, lac et des morts à la pelle. Clairement, dès les premières secondes, on a l'impression d'être devant un Until Dawn 2 qui ne dit pas son nom. Et le synopsis de The Quarry va dans ce sens. Une bande de jeunes qui s'amusent et qui seront potentiellement découpés en petits morceaux avant que le lever du soleil... C'est littéralement Until Dawn.

Comme pour les autres productions Supermassive Games, vous incarnerez divers personnages, ici neuf moniteurs.

Alors que le soleil se couche sur le dernier jour de leur camp de vacances d’été, les animateurs de Hackett's Quarry décident d’organiser une fête. Pas d’enfants. Pas d’adultes. Pas de règles. Mais les choses vont rapidement mal tourner. Traqués par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore, les adolescents vont vivre une nuit de cauchemar inattendue. Les plaisanteries et les flirts cèdent le pas à des décisions de vie ou de mort, les liens se resserreront ou se briseront sous la pression de décisions insoutenables. Incarnez les neuf moniteurs dans un récit cinématographique palpitant, où chaque décision prise impactera l'histoire via un détale de possibilités entremêlées. Tous ces personnages pourront être les héros d'une nuit ou mourir avant que le jour se lève. Quel sens prendra votre histoire ?

The Quarry : des acteurs de Scream, Freddy et Aliens au casting

À l'image des précédents jeux du studio, le casting sera composé d'acteurs d'hollywood, dont plusieurs iconiques pour le cinéma d'horreur/fantastique. Voyez plutôt

David Arquette (Dewey dans Scream)

Lance Henriksen (Bishop dans Aliens, Terminator...)

Lin Shaye (Les Griffes de la Nuit, Insidious...)

Brenda Song (The Social Network, Dollface)

Ariel Winter (Modern Family, FF7 Advent Children)

Justice Smith (Jurassic World, Pokémon : Détective Pikachu)

Des choix cruciaux

Dans The Quarry, ce sera encore une fois au joueur de construire son histoire en fonction des décisions prises. Est-ce vous serez curieux au point d'aller enquêter sur un cri ? Allez-vous sauver votre peau ou celle de vos amis ? Chaque choix aura, normalement, des conséquences. On dit "normalement", car il est vrai que les titres The Dark Pictures Anthology étaient moins aboutis dans ce domaine.

Le jeu pourra être approché en solo ou à jusqu'7 en ligne, avec un ajustement de la difficulté. D'après le communiqué "tous les éléments de gameplay permet aux joueurs de n’importe quel niveau d’apprécier l’horreur". Par exemple, si vous avez peur de céder à la pression des choix, vous pourrez être un simple spectateur avec le mode Cinéma.

Enfin, le directeur Will Byles promet de l'innovation au niveau de la narration interactive :

The Quarry innove de nouveau au niveau de la narration interactive et de la technologie pour créer une véritable expérience teen-horror viscérale. Je suis impatient de découvrir les choix que vous allez faire, qui vous allez sauver, et qui vous êtes prêt à sacrifier !

The Quarry sera disponible le 10 juin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).