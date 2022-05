A seulement deux semaines du lancement de The Quarry, parfois appelé Until Dawn 2 par les joueurs, Supermassive a doit retarder l’arrivée d’un mode de jeu.

Pressenti pour être le successeur spirituel d’Until Dawn, The Quarry apportera malgré tout quelques nouveautés par rapport à son illustre aîné. A commencer par un mode multijoueur, qui ne sera finalement pas disponible au lancement.

Du retard pour le mode multijoueur en ligne

Le couperet vient de tomber. Le mode multijoueur en ligne de The Quarry ne sera pas disponible le 10 juin en même temps que la campagne en solo. Les développeurs ont visiblement besoin de plus de temps pour peaufiner l’expérience, comme l’explique le message d’annonce publié sur les réseaux sociaux de 2K :

L’attente est presque terminée et l’équipe et moi avons hâte que vous puissiez poser vos mains sur The Quarry dans deux semaines. Le jeu sortira le 10 juin avec le mode co-op en local et le mode film. Cependant nous avons pris la décision difficile de repousser le mode multijoueur en ligne afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Ceci dit, l’attente ne sera pas très longue puisque le mode multi sera ajouté via une mise à jour le 8 juillet. - Will Bytes, directeur de The Quarry

Pour rappel, le jeu proposera deux façons de parcourir l’aventure à plusieurs. En coop locale où 8 participants au maximum se verront attribuer un ou plusieurs moniteurs selon le nombre de joueurs. Il suffira alors de se partager la manette chaque fois que l’un des animateurs devient le personnage jouable. Aux participants de collaborer ou au contraire de changer la donne en prenant des décisions allant à contresens.

A l’inverse, dans le mode multijoueurs en ligne de The Quarry tout le monde ne pourra pas jouer. Comprenez par là, que les participants ne contrôleront pas tous un personnage. L’hôte de la partie pourra inviter jusqu’à sept amis qui peuvent le regarder jouer et prendre part à chaque décision clé via un vote. L’issue dépendra des résultats et en cas d’égalité, un choix aléatoire sera pris. Notons que le crossplay sera disponible sur consoles, mais uniquement celles de la même génération (PS5 et Xbox Series / Xbox One et PS4).