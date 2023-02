Disponible depuis 2019, le RPG The Outer Worlds de chez Obsidian Entertainment avait su convaincre les amateurs du genre malgré ses défauts. Mais histoire d'être plus irréprochable, le studio vient d'annoncer The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition, une version avec des améliorations pour rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Notamment pour toute la partie visuelle. Le tout sera disponible la semaine prochaine le 7 mars 2023.

Des changements suffisants pour justifier une réédition ?

Cette nouvelle édition qui porte le nom de The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition devrait inclure l'ensemble de contenus (DLC) en plus d'améliorer significativement la partie graphique. Cela comprend Peril on Gorgon et Murder on Eridanos. On note notamment aussi pour les plus curieux :

Un pack graphique haute résolution

Un système météorologique dynamique et en constante évolution

Un éclairage et des environnements améliorés

Une amélioration globale de la stabilité, des performances et des temps de chargement plus rapides

Des modèles de personnages repensés et améliorés

Une augmentation du plafond de niveau maximum

Et si vous possédez déjà le jeu de base The Outer Worlds ?

La bonne surprise c'est que ceux qui possèdent déjà le jeu de base et les packs DLC susmentionnés pourront profiter d'une mise à niveau vers l'édition Spacer's Choice qui ne coûtera "que" 9,99 euros. Reste à voir si le contenu est suffisant pour justifier un tel prix. The Outer Worlds : Spacer’s Choice Edition sera disponible sur Xbox Series X | S, PlayStation 5 et PC. Pour vous faire une idée de tout ceci, on vous conseille tout de même le visionnage de la bande annonce ci-dessus qui donne un petit aperçu de ce qui vous attend.

Allez-vous craquer pour l'achat d'une telle édition ? Ou est-ce insuffisant en terme de contenu selon vous ?