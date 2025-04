The Outer Worlds 2 aura droit à un énorme événement dédié le 8 juin à venir. Qu’attendre du prochain gros jeu d’Obsidian ? On fait le point sur la situation.

Comme Starfield et Call of Duty Black Ops 6 dans les deux précédentes éditions du Xbox Showcase, celui de cette année, à venir le 8 juin dans le cadre du Summer Game Fest 2025, mettra en vedette The Outer Worlds 2. L’occasion de voir en détail ce qu’Obsidian nous a préparé pour la suite de sa nouvelle licence spatiale lancée en 2019, annoncée il y a quatre ans de cela. D’après ce qu’on sait, ce second opus devrait pousser le curseur encore plus loin à tous les niveaux, tant visuellement qu’au niveau du gameplay ou de l’histoire. On guette en tout cas cela de très près.

Nos attentes sur le prochain gros RPG d'Obsidian

Cela fait six ans que The Outer Worlds est sorti. Celui-ci proposait une nouvelle licence originale par Obsidian, un studio réputé pour ses RPG racontant une histoire riche très largement dictée par nos choix, qui prennent souvent la forme de terribles dilemmes moraux. On y retrouvait bien cette formule, dans un univers spatial rétro-futuriste dominé par des corporations fantasques, avec une bonne couche d'un humour caustique qui avait tant fait mouche sur l’un de leurs jeux les plus populaires, Fallout New Vegas. Le gameplay se montrait cependant un peu basique, malgré des mécaniques intéressantes pour développer son personnage, comme des phobies face à divers dangers, se traduisant par des malus, ou au contraire des bonus à force de pratiquer des activités spécifiques.

Naturellement, on s'attend à retrouver dans The Outer Worlds 2 tout ce qui a fait le sel et l’originalité du premier opus, avec une nouvelle histoire intrigante, des choix cornéliens et encore des personnages bien loufoques à rencontrer. On espère aussi qu’Obsidian en aura profité pour peaufiner quelques aspects qui péchaient un peu sur le jeu original. Celui-ci affichait en effet des interlocuteurs un peu trop robotiques au niveau de leurs animations faciales et de la gestuelle, ce qui venait légèrement entacher l’immersion et des dialogues globalement percutants. Il se pourrait toutefois que l’on soit déçu sur ce terrain, le récemment sorti Avowed souffrant hélas des mêmes défauts. The Outer Worlds 2 devrait cela dit nous régaler les yeux au niveau de sa direction artistique colorée, avec des planètes très variées dans leurs biomes et leur bestiaire.

L’autre point sur lequel on surveille cette suite de très près, c’est sur son gameplay. Là encore, Avowed fut l’occasion pour Obsidian de redynamiser sa formule, qui se montrait relativement solide avec des combats plutôt dynamiques, malgré un système de progression de notre équipement assez bancal. On espère que The Outer Worlds 2 se permettra encore plus de folies sur ce point, avec notamment une panoplie variée d’armes et d’armures pour créer des builds spécialisés dans le combat à distance ou au corps-à-corps. Le premier jeu présentait d’ailleurs des armes uniques aux effets bien loufoques, comme la capacité de rétrécir ses adversaires.

Étant donné que le studio a bien posé les bases de son univers spatial, on apprécierait donc qu’il pousse le bouchon encore plus loin pour nous surprendre à ce niveau. De même, le convaincant système de développement de notre personnage du jeu original gagnerait à être encore plus étoffé, afin de proposer une grande diversité dans la manière de le construire. Outre les combats, on aimerait notamment retrouver la possibilité de créer un avatar capable de se sortir d’à peu près n’importe quelle situation grâce à la puissance de son bagout.

Ce qu’on sait sur The Outer Worlds 2

De ce qu’on a vu dans les quelques trailers et extraits de gameplay dédiés à The Outer Worlds 2, la plupart de nos vœux devraient en tout cas être exaucés. Les bande-annonces très second degré du jeu nous faisaient du moins miroiter des décors particulièrement chatoyants, un côté action plus poussé, le tout enrobé dans une bonne dose d’auto-dérision. Le mystère reste en revanche entier s’agissant de l’histoire que va nous raconter cette suite. Tout au plus peut-on deviner que le début de l’aventure pourrait être similaire à celui du premier opus, avec le réveil de notre personnage d’une stase cryogénique. Suite oblige, il n’est pas non plus impossible que nous reprenions directement là où le précédent jeu nous a laissé.

Ce qu’on sait pour l’instant s’agissant de The Outer Worlds 2 n’a finalement pas trait au jeu en lui-même, mais aux coulisses de son développement. L’année dernière, nous apprenions notamment que Tim Cain, un vétéran des tous premiers jeux Fallout par Black Isle Studios, a participé à sa création. Pour rappel, il avait également travaillé sur le premier opus avec Leonard Boyarsky, co-créateur de la franchise Fallout. La suite semble donc entre des mains compétentes pour nous dépeindre un monde rétro-futuriste aussi cohérent qu’intrigant.

Il faudra donc attendre le Direct dédié à The Outer Worlds 2, qui suivra directement le Xbox Showcase 2025 annoncé pour le 8 juin à 19 heures chez nous, pour en découvrir plus. Obsidian et Microsoft devraient alors nous gâter d’une longue présentation de gameplay, et très probablement d’une date de sortie pour le titre attendu à l’heure actuelle courant 2025 sur PC, Xbox Series, le Game Pass et la PS5.