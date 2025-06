À quelques mois de la sortie du jeu, Obsidian revient sur son choix concernant l’une des mécaniques de The Outer Worlds 2, qui pourrait bien diviser une partie des joueurs.

Après Avowed en février dernier, Obsidian Entertainment, définitivement très productif, se prépare d’ores et déjà à lancer son prochain jeu avec The Outer Worlds 2. Suite de l’action-RPG sorti en 2019, ce nouveau titre attendu pour le 29 octobre 2025 replongera les joueurs dans l’univers bourré d’humour de la franchise, qui nous emmènera cette fois-ci au cœur d’un nouveau système stellaire. Et preuve que deux projets d’un même studio peuvent parfois avoir une philosophie contraire, ce nouveau jeu nous proposera alors une vision du RPG très différente de celle d’Avowed.

The Outer Worlds 2 prend une decision radicale

En effet, alors que ce dernier misait avant tout sur une expérience dénuée de classes qui permettait aux joueurs de toucher à tous les styles de jeu sans concession, The Outer Worlds 2 entend quant à lui remettre la notion de choix au cœur de l’expérience. De fait, contrairement à bien des RPG modernes, dont The Outer Worlds premier du nom, n’espérez pas pouvoir réattribuer vos points de compétences pour changer de style de jeu. « Personnellement, je veux que le joueur comprenne que ses choix sont permanents, qu’ils ont de l’importance » a déclaré Brandon Adler, directeur du projet, dans les colonnes de RPG Site.

« Je veux m’assurer que vous construisiez votre personnage et que vous redoubliez d’efforts pour que le jeu de rôle soit présent tout au long de l’expérience ». Car si beaucoup de jeux jouent aujourd’hui la carte de la malléabilité, cela se fait selon lui au détriment du principe même d’un RPG, dont le but est normalement de pousser les joueurs à prendre des décisions qu’ils devront ensuite assumer. C’est d’ailleurs pour cette raison que The Outer Worlds 2 mettra l’emphase sur cette mécanique, avec des choix qui auront des conséquences clairement visibles.

« Nous voulons respecter le temps des gens, et pour moi, dans un RPG, c’est comme ça qu’on fait » a notamment déclaré Adler. « En disant que vos choix sont importants. Donc prenez-les au sérieux – nous allons respecter ça en nous assurant que nous vous donnons une bonne réactivité pour les choix que vous faites ». Une déclaration qui, sans aucun doute, fera alors plaisir à bien des fans de RPG, mais qui signifie également que The Outer Worlds 2 pourrait tourner le dos à une partie des joueurs. Et cela, le directeur du jeu l’assume.

Un choix pleinement assumé par le studio

« Ce n’est probablement pas une chose populaire à dire pour moi, mais ce n’est pas si important. Cela n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du jeu cool et amusant que je veux faire » assure sans crainte le créateur de The Outer Worlds 2. « Si le jeu n’est pas pour eux, c’est compréhensible. Nous espérons pouvoir vous convaincre que c’est le cas, mais je ne vais pas non plus faire un jeu pour tout le monde, car j’ai l’impression que l’expérience s’en retrouverait considérablement amoindrie. […] Tous les jeux ne sont pas faits pour tout le monde. Parfois, il faut choisir une voie ». Une bien belle façon pour Adler de prouver qu’il applique alors tout autant la philosophie au cœur du jeu qu’à son développement.

Source : RPG Site