Un ancien membre du studio de The Order 1886 a fait des révélations qui risquent encore de frustrer celles et ceux qui ont attendu une suite pendant de longues années.

Ready At Dawn, le studio de Lone Echo, The Order 1886 ou encore God of War Chains of Olympus n'a pas survécu au rachat par Meta. La restructuration de la société de Mark Zuckerberg en 2023 a conduit à de nombreux licenciements qui ont précipité la chute du studio de développement. Avant son rachat et sa triste fermeture, Ready At Dawn avait pour projet de sortir une suite à The Order 1886. Andrea Pessino, co-fondateur de l'entreprise avec Ru Weerasuriya, est revenu là dessus au cours d'une discussion avec la chaîne YouTube MinnMax.

The Order 1886 n'aura jamais de suite...

The Order 1886 aurait pu avoir une suite mais... c'était sans compter sur PlayStation qui n'a pas voulu prendre le risque. Et ce qui a empêché tout développement de cet univers, et de nouveaux jeux, ce sont les faibles critiques selon le co-fondateur Andrea Pessino. « Je ne pense pas que ce soit à cause des ventes, mais plutôt à cause de l'accueil critique. C'est ça le problème. Sony est un groupe très fier, à juste titre, et si l'accueil critique avait été juste dans les 70 [ndlr : sur Metacritic], nous aurions eu la suite. J'en suis convaincu. Quelques points de plus et tout se serait bien passé. Une déclaration qui va clairement décevoir les fans.

La moyenne Metacritic est, aujourd'hui comme hier, importante pour l'industrie. Le hic, c'est que The Order 1886 n'a pas dépassé les 63/100 pour 94 critiques. L'un des plus faibles scores jamais vus pour une exclu PlayStation. Comment expliquer de tels retour négatifs ? Pour Andrea Pessino, beaucoup de choses ont été coupées dans The Order 1886 par manque de temps, ce qui a fait du tort au jeu à la fin.

« L'un des problèmes est que beaucoup de choses ont été supprimées. Beaucoup d'éléments narratifs plus subtils ont été perdus parce que beaucoup de choses ont été supprimées et que ce qui était censé être interactif est devenu un film. En réalité, nous avions besoin d'une année supplémentaire de développement. Nous ne l'avons pas eue, alors nous nous sommes dit, coupez, coupez, coupez ». Et il est vrai que les problèmes narratifs, en plus de promesses non tenues vis-à-vis du gameplay, se voient très clairement The Order 1886, ce qui est regrettable tant l'univers était prometteur sur le papier.

... mais on sait à quoi elle aurait pu ressembler

À quoi aurait pu ressembler une suite à The Order 1886 ? Visiblement, la théorie des fans selon laquelle le jeu aurait pu se dérouler en 1986 n'était pas bonne. D'après Pessino, un deuxième épisode aurait pu sortir sur PS4 dès 2018, soit trois ans plus tard, et aurait pu avoir un multijoueur en bonus. L'insider Shinobi602 avait déclaré avoir eu vent de ce projet, et à priori, l'évolution aurait été de taille.

« D'après ce que je sais, ils avaient des plans grandioses pour la suite de The Order avant que Meta ne les rachète. Avec le moteur déjà en place (qui a demandé énormément de temps et de ressources pour le premier épisode), ils allaient tout mettre dans le gameplay. Je parie que nous aurions pu voir un gap semblable à celui entre Assassin's Creed 1 & 2. J'espère que tout le monde retombera sur ses pieds. Quelle fin tragique pour une équipe aussi talentueuse » avait-il révélé au moment de la fermeture de Ready At Dawn.

Source : MinnMax via VGC.