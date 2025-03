Les jeux multijoueur et horrifiques ont clairement la côte depuis quelque temps. Phasmophobia est l’un des plus populaires et pousse les joueurs à coopérer en se faisant quelques sueurs froides ensemble lors de chasse aux fantômes bien flippante. On peut également mentionner l’excellent Lethal Company qui pousse une équipe de joueurs à voyager de planète en planète pour récupérer des matériaux malgré les dangers et les monstres ultras flippants. C’est d’ailleurs de ce dernier que se rapproche le plus la nouvelle sensation à venir : The Mound : Omen of Cthulhu. Un jeu à surveiller de très très près pour les amateurs de soirée flippante et hilarante entre potes.

The Mound, ou Lethal Company dans l'univers de Lovecraft

Vous êtes une bande de pauvres bougres en quête de trésor, flottant à travers l'océan sur leur rafiot. Votre objectif est clair : vous faire un max en récupérant reliques et trésors dans différents lieux propices au pillage. Le hic, c’est que la malédiction de Cthulhu n’est pas loin et que la folie règne dans les environs. Vous devez donc lutter contre le mal et piller en espérant survivre pour toucher vos récompenses.

Comme Lethal Company, il s’agit donc d’un jeu d’horreur coopératif basé sur l’extraction. L’objectif sera de récupérer un maximum de ressource en assurant sa survie. Ce qui fait de The Mound une expérience à part, c’est surtout sa gestion de la folie. Cette dernière pourra provoquer des hallucinations, l’arrivée de créatures, agir sur l’environnement et pire encore… Ce qui est encore plus intéressant, c’est que cette folie touche chaque joueur différemment. Parfois vous aurez des hallucinations collectives, mais souvent chaque joueur sera impacté de son côté. À lutter contre des monstres ou des pièges imaginaires, le poussant alors à faire des actions complètement lunaires aux yeux de ses alliés ou encore pires, les blesser. The Mound s’inspire librement de l’univers de Lovecraft pour proposer une expérience drastiquement différente de ce que l’on a l’habitude de voir, et il se pourrait qu’il devienne la nouvelle sensation des soirées entre potes à sa sortie. The Mound : Omen of Cthulhu sortira sur PS5, Xbox Series et PC cette année, mais n’a pas encore donné de date de sortie.