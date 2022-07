La démo technique The Matrix Awakens, en charge de vanter les mérites des consoles de nouvelle génération, a impressionné son petit monde. Mais Epic Games va la retirer du PlayStation Store et du Microsoft Store d'ici très peu de temps.

La démo UE5 The Matrix Awakens indisponible le 9 juillet 2022

C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'Unreal Engine 5, le moteur maison d'Epic Games (Fortnite). La démo Matrix va en effet être délistée ce samedi 9 juillet 2022 et ne pourra, en conséquence, plus être téléchargée sur PlayStation 5 et Xbox Series. Sauf pour ceux qui l'ont déjà. Dans ce cas, elle sera toujours disponible, sans limite dans le temps, et pourra même être récupérée si vous avez besoin de faire de la place sur votre SSD.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Téléchargez-la gratuitement dès aujourd'hui pour explorer le futur de la narration et du divertissement interactifs avec l'UE5. Vous n'avez pas encore parcouru la démo ? Il est encore temps ! La démo technique UE5 sera disponible sur les stores jusqu'au 9 juillet prochain. Téléchargez-la avant cette date, et vous pourrez toujours y accéder - ou même la retélécharger si vous l'avez supprimé de votre console.

Bon ça c'est la théorie, mais dans la pratique, si c'est comme Silent Hills P.T, vous pourrez définitivement faire une croix dessus. Le destin de The Matrix Awakens dépend du bon vouloir d'Epic Games.

La démo est découpée en deux temps. D'abord une coursuite-poursuite avec des contrôles restreints, puis une phase avec l'avatar IO où l'on se déplace librement dans l'open world. On peut voler, conduire une voiture ou encore modifier l'environnement avec une série d'options, dont certaines plus techniques pour découvrir l'envers du décor.

The Matrix Awakens est une démo gratuite Unreal Engine 5 sur PS5 et Xbox Series X|S.