Le State of Play a commencé sur les chapeaux de roue avec une longue séquence de gameplay de Marvel's Wolverine, avant d'enchaîner les annonces. Dans le lot, on a pu apercevoir un nouveau jeu de survie qui devrait grandement plaire aux fans de Jurassic Park. Et non, ce n'est pas la licence officielle, c'est un cousin ultra prometteur.

Le prochain jeu de survie Jurassic Park a déjà un conccurent de taille

On l'avait un peu oublié, mais The Lost Wild s'annonce pourtant comme un vrai concurrent de Jurassic Park Survival. Annapurna et Great Ape nous promettent une aventure immersive dans laquelle on sera amené à explorer un vaste complexe de recherche étouffé par la végétation et surtout, peuplé de dinosaures. De quoi rappeler non seulement Jurassic Park mais aussi la licence de Capcom malheureusement oubliée, Dino Crisis.

The Lost Wild se présente comme un jeu immersif et cinématographique. Il ne cache pas ses inspirations empruntées à la saga Jurassic Park, et poussera les joueurs à « redoubler d'ingéniosité et de prudence pour survivre » . Il s'agit là définitivement d'un jeu de survie teinté d'horreur, dans lequel nous ne sommes rien qu'une proie pour les reptiles géants qui rôdent dans les environs. Pour survivre, il faudra observer son environnement, récupérer de précieuses ressources, dont de l'équipement pour se défendre. Mais aussi utiliser tout ce qui traîne dans le décor afin de repousser les créatures. Des dinosaures intelligents, qui n'hésitent pas à nous traquer, seuls ou en groupe. Le studio annonce d'ailleurs des comportements imprévisibles qui promettent de maintenir une pression constante.

Malheureusement, avant de jouer à ce Jurassic Park horrifique, il va falloir prendre son mal en patience. Comme beaucoup de jeux présentés lors de ce State of Play de juin 2026, The Lost Wild n'est prévu que pour 2027 et n'a pas encore donné de date de sortie précise.