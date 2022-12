Ce n'est pas Elden Ring ou Dark Souls, mais ça transpire les productions FromSoftware de A à Z. The Lords of the Fallen a enfin montré son gameplay prometteur aux Game Awards 2022.

Maintenant que le développement de The Lords of the Fallen, anciennement Lords of the Fallen 2, est vraiment sur de bons rails, l'équipe de CI Games peut communiquer plus régulièrement. Et le studio ne s'en est pas privé durant les Game Awards 2022 avec une bande-annonce qui donne envie de mourir à répétition.

Du gameplay pour The Lords of the Fallen

Au-delà du sacre d'Elden Ring, le genre Souls-like a brillé lors de la cérémonie des Game Awards 2022 grâce à The Lords of the Fallen. Un jeu qui était complètement disparu des radars, pour cause de reboot et de changement d'équipe, mais qui sortira (pour de vrai) en 2023 exclusivement sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un titre de nouvelle génération qui tourne sous Unreal Engine 5.

Un vaste monde de dark fantasy vous attend dans l'action-RPG inédit The Lords of the Fallen. Dans la peau d'un des mythiques Croisés noirs, partez dans une quête épique pour tenter de renverser Adyr le dieu démon.

Que dire de ces premiers extraits de gameplay montés ? Ca sent le FromSoftware à plein nez et ce n'est évidemment pas une critique. La direction artistique a l'air de toute beauté, aussi bien dans les environnements que dans le character design de certains boss. Boss qui, logiquement, ne manqueront de vous faire souffrir. On est un Sous-like ou on ne l'est pas après tout !

Comme Elden Ring, The Lords of the Fallen se joue en solo ou en co-op, mais ici, ce sera limité à deux joueurs. On pourra évidemment customiser son personnage en piochant parmi 9 classes, des centaines d'armes et de la magie.

