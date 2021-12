C'est pour ainsi dire une tradition dans l'industrie : avant chaque grand-messe qui se respecte, les fuites et autres indiscrétions lèvent en amont le voile sur quelques des surprises que les joueurs attendent de pied ferme. Et puis, il y a les autres, ceux qui ne supportent pas la pression, et préfèrent jouer cartes sur table. Le studio Daedalic semble clairement se situer dans la seconde catégorie, et rythmera donc la soirée des Game Awards ce 10 décembre.

Rendez-vous en Terre du Milieu

Pour ceux qui auraient savamment esquivé le titre de cet article, c'est donc The Lord of the Rings Gollum qui devrait repasser une tête couverte de verrues entre deux récompenses et/ou pages publicitaires :

Le teaser se veut donc des plus brefs, mais nous garantit de recroiser la route de feu-Sméagol. Aux premières heures du 10 décembre, les noctambules pourront donc découvrir une toute nouvelle bande-annonce, quelques mois après avoir pu poser les yeux sur la version pré-alpha de The Lord of the Rings Gollum, à l'occasion de la Nacon Connect.

Doit mieux faire

Un temps attendu pour cette année, The Lord of the Rings Gollum avait finalement préféré reporter sa précieuse sortie quelque part en 2022, ce qui devrait laisser aux équipes de Daedelic le temps de peaufiner leur copie. Au vu des nombreux griefs qu'avait pu formuler Camille le Hobbit au mois de mars, il faudrait bien ça :

Au-delà du seul fan service et des précisions attendues sur l'histoire, il faudra aussi proposer un gameplay qui fasse mouche. En l'état, ce n'est pas le cas : le jeu a bien du mal à nous captiver ne serait-ce que par sa technique un poil vieillissante.

En attendant de découvrir la future présentation du 10 décembre, rappelons que The Lord of the Rings Gollum est attendu quelque part en 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.