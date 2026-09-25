Non, ce n’est pas un kamoulox : Ubisoft a bien failli être à l’origine d’un spin-off de The Legend of Zelda, qui fut finalement annulé au début de sa conception par Nintendo.

Entre 2017 et 2022, les équipes d’Ubisoft Milan nous ont offert un partenariat aussi inattendu que qualitatif avec Mario + The Lapins Crétins, qui aura fait l’objet de deux opus très appréciés de la part des possesseurs de la Nintendo Switch. Et comme nous venons tout juste de l’apprendre, il apparaît que la collaboration entre Ubisoft et Nintendo a bien failli aller encore plus loin. Car après la sortie de Sparks of Hope, il fut pendant un temps question pour le studio milanais de développer un spin-off de The Legend of Zelda… malheureusement annulé depuis.

Ubisoft Milan voulait créer un nouveau séisme dans le jeu vidéo

C’est en effet ce que nous révèle Tom Henderson dans un nouveau rapport publié sur Insider Gaming, fruit d’un travail de recherche personnel qu’il a mené pour le livre sur les jeux abandonnés de l’industrie qu’il est en train d’écrire. D’après ses informations, la genèse du projet remonterait à fin 2022 et visait à étendre le partenariat entre Ubisoft et Nintendo qui, satisfaits de la réception de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, étudiaient alors de nouvelles pistes pour développer un autre jeu ensemble.

Mais à l’époque, Ubisoft Milan, et notamment Davide Soliani, directeur créatif du studio, voulaient aller beaucoup plus loin qu’un troisième épisode de Mario + The Lapins Crétins. « Davide ne voulait pas seulement viser le soleil, il voulait viser l’univers tout entier, il voulait provoquer un nouveau Big Bang dans l’univers du jeu vidéo », avait confié Gian Marco Zanna, producteur d’Ubisoft Milan, au média Multiplayer.it en 2024. Sans préciser, bien sûr, de quel projet il était alors réellement question.

Un spin-off de The Legend of Zelda fut prototypé en 2023

Grâce à Henderson, nous savons toutefois désormais qu’il s’agissait d’un jeu se déroulant dans l’univers de The Legend of Zelda, une idée sur laquelle Soliani et une petite équipe ont travaillé sans relâche pendant des mois afin de proposer « le pitch parfait » à Nintendo début 2023. Nom de code du projet ? « Goliath », nous apprend le journaliste, témoignant alors toute l’ambition d’Ubisoft Milan à son sujet. Car avec ce dernier, le studio ne voulait pas se contenter de faire une simple suite ou un préquel. Il voulait créer un nouveau spin-off original.

« Le jeu devait être un spin-off de l’univers de Zelda dans lequel le joueur aurait incarné un protagoniste inédit », explique Henderson. Une idée rapidement approuvée par Nintendo, qui a cependant demandé à Ubisoft Milan que le protagoniste en question devienne Ganondorf, ennemi emblématique de Link et Zelda dans la franchise. Après quoi, un délai de plusieurs mois a été accordé au studio pour concevoir un premier prototype convaincant, qui visait à déterminer ou non si le projet Goliath pourrait continuer à être développé.

Le projet a finalement été annulé pour des raisons obscures

Malheureusement pour Ubisoft Milan, il s’avère que Nintendo a finalement décidé de rejeter le prototype fin novembre 2023, conduisant ainsi à l’annulation pure et simple du jeu. « Les raisons de cette décision restent floues », indique Henderson, en affirmant tenir toutes ses informations de plusieurs sources proches du projet. Loin de s’en tenir à cet échec, l’équipe aurait alors entamé de nouvelles discussions pour travailler sur d’autres licences de la firme japonaise, à l’instar par exemple de Star Fox ou même Mario.

Début 2024, toutefois, la collaboration entre les deux compagnies commençait cruellement à s’enliser, ce qui a poussé Ubisoft à prendre une décision drastique en réaffectant les équipes de Milan à d’autres de ses projets internes comme Beyond Good & Evil 2 par exemple. Soliani et Zanna, de leur côté, ont quitté l’entreprise en juillet 2024 pour fonder leur propre studio, Day 4 Night, actuellement à l’œuvre sur son premier jeu baptisé Bradley the Badger. Et c’est ainsi que, malheureusement, l’idée de voir Ubisoft travailler sur un jeu Zelda a définitivement pris fin.

Source : Insider Gaming