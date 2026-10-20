Pour son retour sur Nintendo Switch 2, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time embarquera une option héritée de Breath of the Wild qui est très appréciée des joueurs.

Dans un peu plus de deux semaines à compter d’aujourd’hui, The Legend of Zelda Ocarina of Time sera officiellement de retour sur Nintendo Switch 2, au travers d’un remake déjà très attendu par des millions de joueurs. Et on ne peut que comprendre pourquoi au vu du monument que représente celui-ci dans le catalogue de la firme japonaise. Un monument qui, pour l’occasion, bénéficiera d’ailleurs de belles améliorations, à l’instar par exemple d’une option directement héritée de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour rendre le jeu encore plus immersif.

Zelda Ocarina of Time Remake sera plus immersif que jamais

En effet, le remake de Zelda Ocarina of Time aura beau rester extrêmement fidèle à sa version d’origine, cela n’empêchera pas Nintendo d’y apporter diverses améliorations ici et là, de sorte à mieux conformer le jeu aux standards actuels. L’introduction d’une touche de saut, de la possibilité de sprinter ou encore de gérer librement la caméra en sont alors autant d’exemples, au même titre que la possibilité de profiter de l’aventure avec une interface aussi minimaliste que possible grâce à l’ajout d’une option permettant de régler le HUD à sa convenance.

À l’instar de Breath of the Wild et même Tears of the Kingdom, ceux qui le souhaitent pourront ainsi profiter de Zelda Ocarina of Time Remake sans la présence de la moindre interface sur l’écran, en sachant que Nintendo proposera plus précisément trois options différentes en fonction des envies et des besoins de chacun :

En mode Standard , toutes les informations du HUD seront affichées à l’écran comme dans la version d’origine

, toutes les informations du HUD seront affichées à l’écran comme dans la version d’origine Avec le mode Pro , la plupart des informations du HUD seront désactivées

, la plupart des informations du HUD seront désactivées En mode Master, enfin, toutes les informations sans exception seront désactivées à l’écran, y compris le réticule de visée en combat

Un remake fidèle, mais sensiblement différent

Autant dire, donc, que les joueurs qui le souhaitent pourront pimenter le défi offert par Zelda Ocarina of Time bien comme il faut, ce qui devrait faire bien plaisir à ceux qui connaissent déjà ce monument de la Nintendo 64 sur le bout des doigts. Car rappelons que si cette mouture 2026 présentera bien de sensibles différences avec la version d’origine sortie en 1998, elle restera malgré tout aussi fidèle que possible à cette dernière, ce qui ne devrait fondamentalement pas dépayser les fans de la première heure.

Zelda Ocarina of Time Remake, déjà un gros succès pour la Nintendo Switch 2 ?

Mais nous n’aurons plus trop longtemps à attendre avant de le découvrir puisque le remake de Zelda Ocarina of Time sera officiellement disponible sur Nintendo Switch 2 à compter du 5 novembre prochain. Et à en croire Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo Amérique Latine, le public a déjà largement répondu présent. « C’est un phénomène mondial », a-t-il en effet déclaré sur la chaîne de Coelho no Papão sur YouTube. « [Nous avons] sous-estimé l’accueil favorable qu’il susciterait ». Voilà qui promet.

Source : Stephen Totilo