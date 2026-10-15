À l’approche de sa sortie en exclusivité sur Nintendo Switch 2, le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time nous en dit plus sur certaines de ses principales nouveautés.

Si tous les regards sont actuellement tournés vers l’arrivée imminente de GTA 6, prévue pour le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series, les millions de possesseurs de la Nintendo Switch 2 n’en oublient pas pour autant ce qui reste l’autre jeu le plus attendu de cette fin d’année : le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et justement, à maintenant trois semaines jour pour jour de sa sortie, l’heure est venue pour Nintendo de nous en dire plus sur certaines des nouveautés que nous réserve cette version 2026.

Zelda Ocarina of Time Remake dévoile l’une de ses principales nouveautés

Car le remake de Zelda Ocarina of Time restera peut-être extrêmement fidèle à sa version d’origine par essence, cela n’empêchera évidemment pas le studio d’y apporter quelques touches de modernisation pour l’occasion. À commencer par l’arrivée de certains ajustements dans le gameplay, comme nous avons pu le souligner dans notre preview du jeu disponible depuis hier. En parallèle, d’autres nouveautés spécifiques à ce remake Nintendo Switch 2 seront toutefois également de la partie, à l’instar notamment de l’extension du rôle de Navi.

Comme révélé sur le site officiel japonais de Nintendo, la petite fée qui accompagne Link dans ses aventures pourra en effet non seulement aider le joueur en lui promulguant quelques conseils ; mais elle pourra aussi lire des « Pensées de fée » laissées un peu partout à travers Hyrule, qui permettront alors de mettre la main sur « de précieux secrets ». Et même si les créateurs de Zelda Ocarina of Time n’ont pas encore précisé de quel genre de secrets il sera question, il s’agit assurément d’une nouveauté que les fans sont déjà impatients de découvrir.

Quelles autres nouveautés attendre de ce remake Nintendo Switch 2 ?

Et la bonne nouvelle, c’est que les apports de cette version Nintendo Switch 2 ne s’arrêteront pas là, puisque la dernière vidéo de présentation du gameplay a également révélé l’apparition de l’Amphithéâtre des Monstres, un nouveau lieu où il sera possible d’observer la statue de tous les ennemis vaincus au cours de l’aventure. De quoi nous permettre d’en apprendre davantage à leur sujet avec des informations sur leur rôle, leur lieu d’apparition ou encore leurs faiblesses ; mais aussi nous offrir la possibilité de réaffronter les boss de Zelda Ocarina of Time.

Car oui, à l’instar d’autres jeux comme Death Stranding par exemple, Nintendo offrira avec ce remake la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de rejouer à volonté les combats de boss du jeu, de sorte notamment à essayer d’en venir à bout le plus rapidement possible. Ajoutez également à cela la prise en charge de l’application mobile Zelda Notes, qui arrivera avec des fonctionnalités inédites et des quêtes bonus, et vous avez alors une idée bien plus précise des apports majeurs qui vous attendront dans le remake de Zelda Ocarina of Time le 5 novembre 2026.

Source : Nintendo