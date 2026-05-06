En 40 ans d’existence, The Legend of Zelda a connu de nombreux hauts, mais aussi quelques bas. Et l’un des épisodes est tellement mal aimé que même Nintendo tend à le renier.

Le 21 février dernier, The Legend of Zelda passait un nouveau cap dans son histoire en célébrant officiellement son quarantième anniversaire. Oui, cela fait déjà quarante longues années que les premières aventures de Link ont vu le jour sur Famicom au Japon, donnant ainsi naissance à l’une des franchises les plus emblématiques de Nintendo. Une franchise qui, au fil des décennies, a su briller par sa capacité à se réinventer, même si tous les essais n’ont pas toujours été concluants pour ses créateurs. Et c’est Shigeru Miyamoto lui-même qui le reconnaît.

Cet épisode de The Legend of Zelda que même Miyamoto renie

En effet, comme remonté par le média Retro Gamer et partagé par nos confrères de chez GamesRadar+, le créateur de The Legend of Zelda a déjà reconnu par le passé ne pas être particulièrement fan du deuxième volet de la franchise, The Adventure of Link. Sorti près d’un an après le premier opus, celui-ci avait tenté de faire évoluer la formule vers quelque chose de plus mature et orienté Action-RPG, ce qui se matérialisait alors par l’alternance entre des phases d’exploration vues du dessus et des phases d’action en 2D à défilement horizontal.

Une idée à l’origine suggérée par Miyamoto en personne, même si c’est finalement une autre équipe qui s’est chargée du développement de cette suite à The Legend of Zelda. Et pour le créateur, c’est sans doute là que le bât blesse. « Les jeux que je crée s’améliorent généralement au cours du processus de développement, car nous trouvons sans cesse de bonnes idées. Mais Zelda 2 est resté le même. C’était en quelque sorte un échec » a-t-il ainsi déclaré à son sujet lors d’une interview donnée à Superplay Magazine en 2003.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Nintendo tend désormais à considérer A Link to the Past, sorti en 1991, comme la véritable suite de The Legend of Zelda, là où The Adventure of Link est finalement relégué au second plan. « En réalité, nous considérons A Link to the Past comme la véritable suite [du premier jeu] » reconnaît sans concession Miyamoto. « Zelda 2 était plutôt une histoire parallèle racontant ce qui est arrivé à Link après les événements de The Legend of Zelda ». Un point de vue qui, il ne fait aucun doute, est aujourd’hui approuvé par de nombreux fans.

Une belle leçon pour Nintendo et l’industrie

Car parmi tous les jeux sortis à ce jour dans la franchise, il est clair que The Adventure of Link fait partie des épisodes les moins appréciés par le public jusqu’à présent. Il reste néanmoins une belle preuve de la façon dont Nintendo est capable de reconnaître ses erreurs, et surtout de rebondir après un échec. D’ailleurs, le fait que The Legend of Zelda soit toujours présent quatre décennies plus tard, et sans doute plus en forme que jamais après le succès de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, tend finalement à faire de cette histoire une belle leçon pour l’industrie.

Source : Retro Gamer (via GamesRadar+)