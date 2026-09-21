Si l’on vous parle de NEOWIZ, le premier jeu qui vous viendra à l’esprit sera sans doute Lies of P. Il faut dire qu’avec son Sous-like inspiré des aventures de Pinocchio, le studio sud-coréen a attiré toute l’attention de l’industrie en 2023. Et on espère qu’il arrivera à faire de même avec sa suite, actuellement en développement. Mais en attendant d’en savoir plus à ce sujet, ce sont les amateurs de JRPG qui vont être contents, puisque NEOWIZ et Falcom ont annoncé avoir entamé une collaboration pour ramener la licence The Legend of Heroes sur le devant de la scène.

NEOWIZ va bientôt amener The Legend of Heroes 3 auprès du grand public

Et pas avec n’importe quel opus. On parle ici de The Legend of Heroes 3: The White Witch, connu en occident sous le nom de The Legend of Heroes 2: Prophecy of the Moonlight Witch. Car oui, les JRPG et leur édition a longtemps été un vrai casse-tête dans l’industrie, en témoigne ce titre à l’origine sorti sur PC-9801 en 1994, puis porté par la suite sur PlayStation Portable en 2006, qui reste à ce jour la seule version disponible traduite en anglais. Ou tout du moins qui le restait, car cela va finalement pouvoir changer grâce à NEOWIZ.

Dans le cadre d’un accord passé avec Falcom, donc, les créateurs de Lies of P ont annoncé leur intention de mettre à profit leur expérience en matière de développement et d’édition pour « récréer fidèlement l’histoire et l’ambiance authentiques du jeu original à l’intention des fans, tout en le faisant découvrir à une toute nouvelle génération de joueurs ». Car pour la première fois depuis 2006, The Legend of Heroes 2 va non seulement pouvoir bénéficier d’un portage sur les consoles modernes, mais aussi, on l’imagine, d’une traduction plus facile d’accès – et de qualité.

« The White Witch est chéri par les fans de JRPG dans le monde entier depuis plus de 30 ans », a déclaré un porte-parole de NEOWIZ pour l’occasion. « Nous souhaitons offrir une expérience soignée qui recréé l’émotion du jeu original, tout en invitant les joueurs, anciens comme nouveaux, à se plonger dans cette adaptation modernisée. Grâce à cet accord, nous avons hâte de nouer un partenariat solide avec Nihon Falcom ». En sachant que cette version devrait vraisemblablement conserver son titre original de The Legend of Heroes 3 pour l’occasion.

© Falcom

Notons que pour l’heure, aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée par le studio, qui s’est contenté d’affirmer que ce remake – ou remaster, c’est encore difficile à dire – sortira sur consoles et PC. On imagine donc qu’il sera notamment question d’une sortie sur PS5, Xbox Series et potentiellement Nintendo Switch 2, à moins que son développement ne prenne du temps et que The Legend of Heroes 3 ne revienne finalement que sur la prochaine génération de consoles. Mais dans un cas comme dans l’autre, une chose est sûre : les fans de JRPG seront heureux.

Pour rappel, The Legend of Heroes 3 met en scène les aventures de Chris et Jurio, deux amis d’enfance partant en pèlerinage vers des sanctuaires dans le cadre d’un rite de passage traditionnel supposé marquer leur entrée dans l’âge adulte. Pour le joueur, il en résulte alors une expérience JRPG bourrée de charme et marquée par un véritable sens du world-building, qui met notamment l’accent sur l’exploration, les dialogues et les combats au tour par tour dans un monde menacé de destruction par la Raual Wave.

Source : Falcom