The Last Spell, un jeu indé 100% français, vient d'officialiser sa date de sortie en version 1.0 sur consoles et PC.

Roguelite pur-sang, The Last Spell est le dernier jeu en date du studio Ishtar Games, basé à Lille et Bordeaux. Avec sa direction artistique très gothique, son OST explosive et son gameplay à mi-chemin entre la gestion, le tower defense et le rogue like, le titre a cartonné durant son early access sur Steam en plus de recevoir d’excellents retours de la part des joueurs.

Après des mois d'accès anticipé, le jeu s’apprête enfin à sortir de son cocon et à passer en version 1.0. Il en profite également pour s’offrir une sortie sur consoles de salon au passage.

The Last Spell est donc attendu sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch dès le 9 mars prochain. Oui, lui aussi fera partie des sorties jeux vidéo de mars 2023.

Dans The Last Spell, il vous sera donc demandé de construire et protéger le dernier bastion de l’humanité face à des hordes de créatures infernales. Le jeu propose des combats tactiques où chaque choix devra être réfléchi sous peine d’être sévèrement puni. De très nombreuses unités sont également disponibles et peuvent être améliorées grâce à de nombreuses compétences et tout un tas d’objets et autres équipements. La partie gestion sera d’ailleurs très importante puisqu’en plus de devoir gérer ses armées et ses unités, il faudra aussi veiller à ce que votre base soit parfaitement organisée et surtout bien protégée des assauts interminables de vos ennemis. En bref, vous allez suer.