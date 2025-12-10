Le rendez-vous a été donné aux vrais fans de The Last of Us, ceux du studio Naughty Dog ou les plus curieux qui s’intéressent simplement à l’industrie du jeu vidéo.

La grande soirée du jeu vidéo approche à grands pas, et avec elle, les world premiere avec. Une dizaine de titres ont déjà été confirmés pour les Game Awards 2025, dont le très attendu Tomb Raider, que l’on n’espérait presque plus après les nombreux licenciements ayant frappé son studio, mais aussi Resident Evil 9 Requiem, Phantom Blade Zero ou encore Saros du côté de PlayStation. Si le studio des créateurs de Returnal poursuivra la campagne de séduction de son jeu, c’est un ancien grand nom de l’éditeur japonais et de The Last of Us qui a également confirmé sa présence lors de la cérémonie.

Le co-créateur de The Last of Us reviendra après 9 ans

Après avoir co-créé The Last of Us aux côtés de Neil Druckmann et dirigé les Uncharted chez Naughty Dog, Bruce Straley fait son grand retour dans l’industrie après neuf ans d’absence. Avec son propre studio, Wildflower Interactive, il présentera son tout premier jeu lors des Game Awards 2025, dont la cérémonie se tiendra dans la soirée du 11 au 12 décembre. Cette annonce a été confirmée par Geoff Keighley en personne, qui a partagé un teaser vidéo très court montrant un oiseau posé sur un panneau de signalisation, nous offrant un aperçu de la direction artistique au trait bien marqué.

Si le nom et le genre du jeu restent encore un mystère, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de jeux vidéo. Et plus particulièrement les fans de Naughty Dog qui suivent le travail de Straley depuis Crash Team Racing et la trilogie Jak and Daxter. Tous attendent avec impatience de découvrir ce que l’ancien directeur de The Last of Us et Uncharted 2 a concocté pour ses débuts en tant que studio indépendant.

Un projet à suivre de près

Fondé en 2022, Wildflower Interactive a choisi de s’éloigner de certains carcans de l’industrie avec une approche de travail entièrement à distance et un désir de créer un environnement « inclusif, équitable et collaboratif ». Dans le message annonçant la création de son premier studio, le directeur de The Last of Us expliquait avoir trouvé un partenaire de confiance qui soutenait Wildflower Interactive « dans sa vision et qui l’aidera à atteindre le public le plus large possible ». Pour l'heure, l'identité de ce partenaire, qui a mis la main sur le premier jeu de ce grand nom de l’industrie, reste encore inconnue. La question trouvera donc une réponse lors des Game Awards 2025. Pour rappel, ils débuteront donc le vendredi 12 décembre 2025 à partir de 1h30 du matin.

