Kantemir Balagov, réalisateur de l'épisode pilote de la série The Last of Us, s'est avancé à donner une fenêtre de sortie. S'il n'y a pas de retard, la période envisagée n'est pas si lointaine.

Aucune communication officielle depuis de longs mois, et pourtant, la série HBO The Last of Us arrive à rester dans l'actualité (merci les leaks !). L'un des réalisateurs aurait lâché une information capitale : la date de diffusion.

Une sortie début 2023 pour la série HBO The Last of Us ?

Au cours d'une interview avec le média Holod, le réalisateur Kantemir Balagov affirme que la diffusion de la série TLOU devrait commencer début 2023 sur HBO.

TLOU occupe une place particulière dans mon coeur, donc ce projet était important pour moi, et c'était ma première expérience sur une série télévisée. La série est toujours en tournage et devrait sortir au début de l'année prochaine. Kantemir Balagov

Le jeune cinéaste russe a mis en boîte le pilote. Il a ainsi remplacé au pied levé Johan Renck, réalisateur de la mini-série HBO Chernobyl, qui devait remplir cette tâche. Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et directeur créatif sur The Last of Us, est aussi passé derrière la caméra le temps d'un épisode.

Des surprises en pagaille ?

Ellie et Joel dans l'un des plus beaux moments de TLOU Remastered

La série The Last of Us sera un mélange de séquences totalement inédites et de passages extrêmement attendus comme ce moment culte ou cette autre scène marquante. Dans les nouveautés, le show télévisé pourrait avoir un personnage important qui ne s'est jamais montré dans les jeux. Seul son prénom a été évoqué. La série pourrait donc combler un trou à ce niveau.

En 2023, PlayStation Productions et Sony Pictures devrait aussi lancer la série Twisted Metal. Une adaptation qui reposera sur les épaules de Neve Campbell (Scream) et d'autres acteurs d'Hollywood.