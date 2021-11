Les fuites concernant la série The Last of Us de HBO se suivent mais ne se ressemblent pas. Après les photos du plateau, les vidéos de tournage et autres indiscrétions de comédiens, c’est au tour d’artworks créés par la production de la série d’apparaître en ligne. Et leur provenance est pour le moins inattendue.

Des artworks des créateurs de la série télé The Last of Us ont récemment été découverts. Ces derniers donnent une idée de ce à quoi la ville de Jackson pourrait ressembler dans la production de HBO. De toute évidence, les personnages de la série The Last of Us se retrouveront à Jackson au moment des fêtes de fin d’année.

Quand le Canada se la joue à l'américaine

Relayés par le compte Twitter "Joanastic," ces dessins ont été découverts d’une manière pour le moins originale. Pour la petite histoire, ils faisaient partie d’une présentation PowerPoint effectuée par HBO. Et pas n’importe quelle présentation. En effet, ils ont été montrés pendant le conseil municipal de la ville de Canmore au Canada.

La chaîne américaine a ici souhaité montrer aux responsables de la ville les transformations qu’ils appliqueront lorsqu’elle servira de lieu de tournage à la série The Last of Us ce mois-ci. Initialement, la vidéo du conseil municipal était disponible en ligne. Les indiscrétions des fans de The Last of Us a cependant poussé la municipalité à cacher cette retransmission. Les artworks présentés sont cependant disponibles dans notre galerie ci-dessous.

The Last of Us mais pas le dernier des castings

Last of Us version HBO mettra en scène Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna et Merle Dandridge dans les rôles Joel, Ellie, Tommy et Marlene respectivement. Mais pas que. La série permettra également de découvrir des personnages inédits. Comme indiqué précédemment, Natasha Mumba, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett et Con O’Neil camperont ici Kim, Perry, Frank et Bill respectivement.

Selon les informations officielles, la première saison de TLOU contiendra 10 épisodes. Certains seront directement réalisés par Neil Druckmann le co-auteur et co-réalisateur des jeux. Craig Mazin, producteur exécutif de la série et créateur de Chernobyl, passera lui aussi derrière la caméra. Selon ce même Neil Druckmann, cette première saison se concentrera sur les événements narrés dans le premier jeu.

Que dites-vous de ces artworks ? Vous semblent-ils fidèles à ce que Jackson était dans le jeu The Last of Us ? Quels environnements du jeu avez-vous envie de voir transposés dans la réalité ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.