Parfois les éditeurs peuvent trouver des arguments étonnants pour justifier certaines positions. The Last of Us est l'un deux.

Qui aurait pu croire que la série The Last of Us, qui cartonne actuellement puisse devenir un argument dans le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ? C'est pourtant ce qui est en train de se passer par l'intermédiaire de Lulu Cheng Meservey, soit la directrice des communications d'Activision Blizzard qui a fait une série de déclarations via son compte Twitter. Mieux, elle s'adresse directement à la Federal Trade Commission (l'organisme de régulation américaine) qui gère le dossier du rachat aux USA.

Une série de déclaration sur The Last of Us qui va faire jaser

Le moins que l'on puisse dire c'est que Madame Meservey n'y va pas de main morte. Elle utilise l'argument du succès de The Last of Us pour contrecarrer la peur autour du rachat de son entreprise par Microsoft. Voilà ce que l'on peut lire sur le jeu :

Bonjour @FTC - avez-vous vu l'épisode d'hier soir de The Last of Us ? C'était incroyable. Pas étonnant que la série batte des records. C'est un véritable blockbuster, regardé par des dizaines de millions de personnes. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devriez le regarder. Vous serez peut-être particulièrement intéressé par le fait que

The Last of Us est produit par Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Il est basé sur un jeu vidéo à succès développé par un studio appartenant à Sony et publié par Sony en exclusivité sur PlayStation. En quoi cela est-il important ? La FTC s'est opposée à l'accord entre Microsoft et Activision Blizzard au motif que Microsoft pourrait "supprimer la concurrence" des consoles concurrentes en exploitant les jeux d'Activision. Il semble que la position de Sony en tant que leader du marché pourrait être mise en péril par cet accord. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sony dispose d'un trésor inégalé de propriété intellectuelle, non seulement dans le domaine des jeux, mais aussi de la télévision, du cinéma et de la musique, qui peut être développé en jeux ou commercialiser des jeux existants. Un exemple concret : la série télévisée The Last of Us suscite déjà un regain d'intérêt pour ce jeu. Le talent et la propriété intellectuelle de Sony dans le domaine des jeux, de la télévision, du cinéma et de la musique sont formidables et vraiment impressionnants. Il n'est donc pas étonnant qu'ils continuent à dominer le marché des consoles. Dans le domaine des jeux, Sony est "le premier d'entre nous" - et il s'en sortira très bien sans la protection de la FTC.

Vous avez compris où elle veut en venir. Sony n'a pas besoin de la protection de la FTC, le rachat d'Activision par Microsoft doit avoir lieu et ne changera rien à la situation de Sony. "Vous pouvez dormir tranquille".

Que pensez-vous de cet argumentaire ? Etes vous d'accord avec Lulu Cheng Meservey ?