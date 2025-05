En pleine promotion pour la saison 2 de The Last of Us, l’actrice Isabela Merced nous donne des premières indications sur le début potentiel du tournage de la saison 3.

Dans la nuit de dimanche à lundi, HBO diffusait « Feel Her Love », le cinquième épisode de la saison 2 de The Last of Us. Poursuivant les aventures d’Ellie et Dina à travers les rues de Seattle, il continue ainsi d’adapter le premier arc de The Last of Us Part II qui, comme nous le savons, fera l’objet de plusieurs saisons. Et alors que nous approchons d’ores et déjà de la conclusion de cette saison 2, dont le dernier épisode sera diffusé le 25 mai prochain, un membre du casting évoque le tournage de la prochaine saison.

Isabela Merced évoque la saison 3 de The Last of Us

Au détour d’une interview pour Variety, Isabela Merced, qui campe le rôle de Dina, a en effet révélé que la production de la saison 3 de The Last of Us n’avait pas encore débuté. Elle précise d’ailleurs que cela ne devrait pas arriver avant l’année prochaine au plus tôt et qu’à ce stade, elle n’est même pas sûre que Craig Mazin, le réalisateur de la série, ait une idée bien arrêtée de la façon dont il souhaite aborder les choses. « Je ne crois pas qu’il sache encore tout à fait comment les choses vont se passer » a-t-elle notamment déclaré.

Elle ne manque cependant pas de partager son impatience à l’idée de découvrir la réaction des fans vis-à-vis des deux prochains épisodes de la série The Last of Us, en particulier au regard de tous les changements apportés à son personnage. « Je lui ai déjà envoyé des textos avec des suggestions sur la façon dont les gens vont réagir à la fin de la saison 2, et sur comment je pense que Dina – maintenant qu’elle a beaucoup changé par rapport au jeu – réagirait aux événements qui se produisent » précise Merced.

La série n’a pas fini de nous surprendre

Car s’il y a bien une chose dont on peut être certains, c’est que les joueurs n’ont pas fini d’être surpris avec cette saison 2 de The Last of Us. « J’ai hâte de parler de l’épisode 7, parce qu’il s’agit pour moi d’un énorme changement dans leur relation » assure l’actrice, avant de partager son enthousiasme à l’idée de découvrir « ce qui se passera lorsque la vérité sera révélée ». Et nul doute que la saison 3, officialisée avant même la diffusion du premier épisode de la saison 2, apportera elle aussi son lot de changements et d’éléments inattendus. L’attente risque d’être longue.

