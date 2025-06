The Last of Us est plutôt très bien servi lorsque l'on parle de collectors en tout genre, et ce depuis plusieurs mois et même années. La preuve en est avec le petit nouveau qui est dispo en précommande.

Pour faire découvrir au plus grand nombre les aventures de Joel et Ellie, et faire plaisir aux collectionneurs qui aiment le physique, Naughty Dog et PlayStation vont sortir The Last of Us Complete Collector's Edition le 10 juillet 2025. Une version boite qui regroupe les deux jeux remasterisés, ainsi que le DLC Left Behind, les comics American Dreams, quatre lithographies d'Ellie, Abby et Joel, une lettre de remerciement de Neil Druckmann, et un coffret cartonné avec le steelbook et les goodies cités.

Un collector The Last of Us de plus avec Joel et Ellie

Alors que le buste limité de Joel ne sera pas expédié avant octobre prochain, au minimum, la société Dark Horse dévoile déjà un nouveau collector The Last of Us pour les fans. Et cette fois, le héros de cette licence instantanément culte n'est plus tout seul. En effet, la statuette inédite, qui sera envoyée entre mars et mai 2026, concerne Joel avec son fusil à la main et Ellie sur son cheval. Un diorama qui fait référence à la séquence de l'université dans le premier jeu.

En termes de dimensions, cette statue The Last of Us: Joel & Ellie on Horseback est encore plus imposante en raison de sa hauteur de 45,7 cm, sa longueur de 58,4 cm et sa largeur de 40,6 cm. « Cette pièce de collection premium capture le duo lors d'un moment calme mais crucial de The Last of Us Part I, alors qu'Ellie et Joel s'aventurent dans l'Université du Colorado de l'Est » explique Dark Horse.

Comme pour le buste de Joel, ce collector a exposé sur votre étagère est limité à 1000 exemplaires partout dans le monde. Au niveau du tarif, on est sur du 308,36 euros, en sachant que ça n'inclut pas les autres frais annexes, et notamment les frais de port pour l'envoi. La statue est disponible via la boutique Dark Horse Direct.

















Source : Dark Horse Direct.