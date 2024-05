La semaine dernière, l'interview de Neil Druckmann, directeur de The Last of Us, par Sony a provoqué un véritable tollé. Le géant japonais rétropédale pour s'excuser.

Pour rappel, l'interview en question laissait à penser que le prochain jeu des créateurs de The Last of Us pourrait tout changer pour le jeu vidéo, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Des propos qui ont clairement déplu aux joueurs et aux autres acteurs de l'industrie vidéoludique. D'autant qu'ils étaient apparemment retranscrits de manière inexacte. Sony a donc dû prendre des mesures pour étouffer les flammes naissantes.

L'honneur du directeur de The Last of Us restauré

Alors que l'intelligence artificielle inquiète grandement des travailleurs dans de nombreux secteurs, la récente interview de Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, a rafraîchi les mémoires sur ce terrain de manière douloureuse et provoqué une vive polémique. Dans la retranscription de ses propos, Sony a laissé penser que le directeur de The Last of Us indiquait que le prochain jeu de Naughty Dog viendrait « repousser les limites des expériences narratives vidéoludiques et réduire les coûts de production grâce à l'intelligence artificielle ». Celui-ci s'est quelques jours après la publication de l'interview fendu d'une réponse pour signaler que « quelques mots, le contexte et l'intention ont malheureusement été perdus ».

Sony a donc supprimé l'interview compromettante et a adressé à qui de droit un message d'excuse. « En relisant notre interview avec le directeur de The Last of Us, nous avons relevé des erreurs manifestes et imprécisions qui ne représentent ni sa perspective, ni ses valeurs (notamment concernant l'IA et de futurs projets). Nous demandons pardon à Neil pour avoir mal interprété ses propos et pour l'impact négatif que l'interview a pu causer à lui et Naughty Dog. Nous avons en conséquence supprimé l'interview ».

Comme Ellie dans ce visuel de The Last of Us Part 2, Sony s'est mis dans un certain pétrin. © Naughty Dog

Un autre faux pas pour Sony

Il semblerait ainsi que Sony ait voulu faire dire à des personnalités appréciées sous sa tutelle des choses que le géant japonais n'ose pas exprimer de vive voix. On retrouve en effet la mention de l'intelligence artificielle dans une autre interview conduite par Sony auprès d'Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions. L'homme chargé des adaptations d'exclusivités Sony en série/film exprime lui aussi sur le papier un profond intérêt pour l'IA.

De son propre aveu ou en termes réinterprétés par Sony, les prochaines générations de hardware comme la PS6 pourraient « faire l'impasse sur des graphismes next-gen pour favoriser des expériences narratives révolutionnaires grâce à l'intelligence artificielle ». En prenant en compte l'interview désormais supprimée du directeur de The Last of Us, on peut cependant se demander si ces propos viennent bien de la personne interrogée.

Avec cette nouvelle polémique suite à la révolte sur Helldivers 2 par rapport à la liaison d'un compte PSN sur PC, Sony va peut-être avoir matière à réfléchir quant à l'idée d'investir dans l'IA. Rappelons que d'autres géants de l'industrie comme Square Enix auraient déjà sauté le pas. Le début d'une nouvelle ère technologique en approche, au détriment de l'être humain ? L'avenir nous le dira.