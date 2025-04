La série The Last of Us, dont la saison 2 arrive très bientôt, continue de faire parler d’elle. Mais en attendant cette sortie imminente, une nouvelle pourrait bien décevoir de nombreux fans de la saga. On vous explique pourquoi.

La saison 2 de The Last of Us arrive bientôt sur HBO, et l’attente est immense. Mais une autre info fait déjà beaucoup parler. Car, comme souvent dans les mondes du jeu vidéo et des séries, tout n’est pas toujours rose. Alors, que se passe-t-il exactement du côté de l’adaptation ?

Une suite fidèle… mais plus tendue pour The Last of Us

Ainsi on peut que apprendre que Craig Mazin, co-créateur et showrunner de la série The Last of Us, ne poursuivra pas l’aventure au-delà de cette nouvelle saison. Une décision qui pourrait bien changer l’avenir de la franchise à la télévision.

En effet, malgré le succès de la série et sa passion évidente pour l’univers, Craig Mazin a confirmé qu’il ne resterait pas après la saison 2. Dans une interview à Variety, il explique clairement que son travail sur TLOU est terminé. Même si Neil Druckmann décide de créer un troisième opus, Mazin ne reviendra pas en tant que showrunner.

Pour rappel, cette deuxième saison adaptera The Last of Us Part 2, le jeu sorti en 2020. L’histoire reprend cinq ans après les événements de la première saison. Joel et Ellie ne sont plus les mêmes. Leur lien s’est fragilisé, et cette tension sera au cœur des nouveaux épisodes.

© HBO.

Et après ?

Côté casting, Pedro Pascal et Bella Ramsey reprennent leurs rôles. Gabriel Luna (Tommy) et Rutina Wesley (Maria) seront aussi de retour. Et comme souvent dans une nouvelle saison, de nouveaux visages débarquent. On retrouvera notamment Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby, Isabela Merced en Dina, mais aussi Catherine O’Hara et Jeffrey Wright. Autant dire que cette suite s’annonce intense, autant sur le plan émotionnel que narratif.

HBO a montré par le passé qu’un univers fort peut continuer sans ses créateurs d’origine. L’exemple de Game of Thrones et House of the Dragon est dans toutes les têtes. L’univers de The Last of Us est riche. Des spin-offs sont donc tout à fait envisageables. De nouvelles histoires, d’autres personnages, d’autres lieux… Mais sans Craig Mazin, l’ambiance pourrait changer. Ce départ soulève une vraie question : la série pourra-t-elle garder son ton si particulier sans l’un de ses architectes principaux ? Wait and See. La saison 2 débutera le 14 avril en France sur Max.