La série The Last of Us vient de faire une annonce que beaucoup attendait, même si ce n'est une surprise pour personne. Au moins, c'est officiel cette fois et les fans devraient être contents.

Même quand il y a un éléphant dans la pièce, tant qu’on ne nous confirme pas officiellement que c’en est bien un, on reste sur nos gardes. À quelques jours du lancement de la saison 2 de The Last of Us, la plateforme SVOD MAx vient de faire une annonce qu’on attendait. On parlera plutôt de vraie officialisation pour le coup.

Oui, The Last of Us aura bien une saison 3, c'est officiel

Bon, honnêtement ce n’est une surprise pour personne, mais au moins, nous sommes désormais fixés. Alors que la saison 2 n’a même pas encore été diffusée, Max et Naughty Dog nous confirment enfin que la saison 3 est bel et bien en route. Une officialisation qui va faire plaisir aux fans, bien que tout le monde s'y attendait.

The Last of Us 2 était prévu pour être étalé sur plusieurs saisons, on sait qu’il y en aura au moins une autre. Ellie, Joel et Abby ne donneront pas tout durant la saison 2. Notre chère camarade Aurélie, qui a pu voir le premier épisode en avant-première, le dit très bien dans sa critique, il y a des choix qui s’éloignent « radicalement » du jeu. Des « réécritures profondes » qui peuvent expliquer pourquoi l’intrigue va durer et peut tenir sur deux saisons. Bien évidemment, si la saison 3 est annoncée, aucune date n’a été donnée. À n’en pas douter, tout le monde doit être sur le pied de guerre pour enchainer. On devrait en apprendre plus dans les mois qui viennent.

Rendez-vous le 14 avril prochain sur Max pour en avoir le cœur net et découvrir les premiers épisodes de la saison 2 de The Last of Us. Une saison qui s'annonce visiblement très prometteuse compte tenu des retours globalement très positifs des premiers visionnages. Si dans nos colonnes nous avons plutôt apprécié ce que l'on a vu, beaucoup d'autres critiques sont tout aussi positives. Et ce, même si beaucoup soulignent que pas mal de questions résident. À voir sur la longueur donc.