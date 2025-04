En pleine promotion de la saison 2 de la série The Last of Us, Neil Druckmann a donné des informations sur un nouveau personnage qui n'apparait pas dans les jeux. Ce sera une découverte pour tout le monde.

La série The Last of Us n'a pas à vocation à être un copié-collé des jeux de Naughty Dog. Cela a déjà été démontré à travers la saison 1 rien qu'avec le développement de Bill par exemple. Et c'est une volonté affichée dès le départ par Neil Druckmann de Naughty Dog et le showrunner Craig Mazin (Chernobyl). Sans surprise, la saison 2 va suivre la même trajectoire. Elle sera donc très différente du jeu TLOU 2 sur plusieurs points importants. On en sait enfin davantage sur un mystérieux rôle incarné par une très bonne actrice.

La saison 2 de The Last of Us ne copiera pas bêtement TLOU Part II

Des changements importants pour la saison 2 de The Last of Us sont régulièrement confirmés. Et sur le tapis rouge de l'avant-première de ces nouveaux épisodes, Neil Druckmann a été un peu plus explicite. Dans cette suite, les joueuses et joueurs retrouveront des visages familiers. Mais ils et elles feront aussi la découverte, en même temps que tout le monde, de personnages inédits dont celui de Gail. Une thérapeute qui vit dans la ville de Jackson et qui est incarnée par Catherine O'Hara (Beetlejuice, Maman J'ai Raté L'avion...). Ce sera l'une des nouveautés majeures par rapport aux jeux The Last of Us.

« C'était une idée de Craig Mazin pour la saison précédente. Joel allait voir un thérapeute dans la zone de quarantaine de Boston. Pour un tas de raisons, cela n'a pas fonctionné. Maintenant que Joel et Ellie se sont installés à Jackson, nous voulions vraiment faire de Jackson un personnage. Installer ce sens de la communauté. Et nous avons eu l'impression qu'un thérapeute pouvait faire partie de Jackson » a expliqué Neil Druckmann sur ce nouveau personnage de The Last of Us Saison 2.

Le personnage de Gail (Catherine O'Hara)

« C'est quelque chose dont tout le monde aurait besoin dans l'apocalypse à cause des traumatismes subis. Alors nous avons eu quelques idées pour ce personnage, nous avons trouvé un moyen de la relier au lore de The Last of Us parce qu'elle est la femme d'Eugene, ce personnage qui vient du jeu, et nous avons eu la chance d'avoir Catherine O'Hara pour jouer ce rôle. Et elle le joue brillamment » a-t-il ajouté. Si Joel consulte cette thérapeute, c'est notamment pour comprendre pourquoi Ellie a pris ses distances avec elle, ce qui est d'ailleurs traité dans The Last of Us 2.

Dans les jeux, Eugene est mentionné comme un survivant qui aurait abandonné sa femme, Claire, et sa fille, et qui décède d'un AVC à 73 ans. Visiblement, Neil Druckmann et Craig Mazin ont donc trouvé le moyen de l'intégrer bien plus à cet univers. La saison 2 de The Last of Us sera disponible dans les nouveautés Max d'avril 2025 à partir du 14 avril 2025.

Source : The Hollywood Reporter.