Les images volées de The Last of Us saison 2 se suivent et ne se ressemblent pas. La dernière en date concerne un nouveau personnage, d'une manière nettement différente du jeu dont il est tiré.

Après Joel, Ellie et Dina, c'est au tour d'un personnage secondaire de The Last of Us Part 2 d'être dévoilé via une image volée. Mais ce premier aperçu laisse présager que l'adaptation va dans la très attendue saison 2 nettement s'écarter de la trame narrative du jeu.

Une image volée qui en dit long pour The Last of Us saison 2

Quand bien même la saison 2 de The Last of Us ne couvrira pas tous les événements de Part 2, nous devrions y rencontrer de nombreux personnages centraux. Dans cette nouvelle image volée du tournage, nous découvrons la version live-action d'Isaac Dixon, incarné par Jeffrey Wright (Westworld). Il s'agit pour rappel du chef du Front de Libération de Washington (WLF en anglais). Nous n'allons pas épiloguer plus avant sur ce point, au risque de divulgâcher une partie importante de l'histoire du jeu.

Dans le chef d'œuvre de Naughty Dog sorti en 2020, nous ne le voyons toutefois qu'assez peu, et à un âge avancé. L'image volée qui nous intéresse ici le présente toutefois en uniforme et visiblement plus jeune. Il se pourrait donc que The Last of Us saison 2 vienne étoffer son histoire avec un flashback. La première saison l'avait déjà fait notamment concernant le survivaliste Bill, avec une évolution largement réécrite. Le Joel de la série, toujours incarné par Pedro Pascal, pourrait également montrer de nettes différences dans la saison 2 par rapport à son homologue vidéoludique.

Une fois encore, HBO devrait donc développer davantage le passé d'Isaac grâce aux notes que nous pouvons glaner dans les jeux. Une manière comme une autre de se détacher du matériau d'origine et justifier l'intérêt d'une adaptation. Nous pourrons découvrir à quel point courant début 2025, sur la plateforme Max, qui arrive en France le 11 juin (ou a priori via une offre groupée chez Canal+, également disponible dès le 11 juin chez nous).