Les fans de la série The Last of Us auront l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur la saison 2 très bientôt à l'occasion d'un évènement assez long.

La saison 2 de la série The Last of Us s'annonce encore plus surprenante que la précédente, avec une histoire et un lore réécrits par Neil Druckmann et Craig Mazin. Même si la trame centrale devrait être identique, on voit à travers les récentes images que certains personnages seront davantage creusés à l'image du frère de Joel. On sait aussi déjà que le casting sera étoffé avec un nouveau visage, qui n'apparait pas dans le jeu à la base, incarné à l'écran par l'actrice Catherine O'Hara connue pour ses rôles de Kate McCallister dans Maman, j'ai raté l'avion ou encore celui de Delia Deetz dans Beetlejuice et sa suite.

Un événement avec le casting de The Last of Us Saison 2 annoncé

The Last of Us Saison 2 sera diffusée en avril 2025 sur Max, et pour le moment, la communication est plutôt calme. Certes, on a eu des images ainsi que des bandes-annonces, mais ces dernières étaient toujours assez courtes. Mais ça pourrait s'accélérer dès le mois prochain avec un événement à ne pas rater pour les fans. Neil Druckmann et Craig Mazin voyageront jusqu'à Austin pour une discussion d'une heure lors du SXSW 2025 qui pourrait réserver bien des surprises. Un festival américain qui mélange musique, cinéma et télévision.

« On se voit à Austin, au Texas, là où tout a commencé » a teasé le compte X de la série The Last of Us. Et effectivement, Austin est la ville où Joel et sa fille Sarah habitent dans le premier jeu, qui a déjà été revisité avec la saison 1. Pour ce panel, la production n'a pas fait les choses à moitié puisqu'en plus de Neil Druckmann et Craig Mazin, il y aura une grosse partie du casting de la saison 2.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse) ainsi que Kaitlyn Dever (Abby) monteront sur scène pour apporter des détails inédits sur la saison 2 de The Last of Us. On ne connait pas les sujets, mais l'arrivée de Kaitlyn Dever en Abby devrait être un point important de cet échange, d'autant plus qu'un changement inquiète déjà certains fans sur ce personnage. Au-delà de ça, on peut aussi espérer un nouveau trailer. Rendez-vous le 8 mars 2025 pour suivre l'événement.

