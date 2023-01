Le casting d’Abby pour la saison 2 de la série The Last of Us ne devrait pas être des plus évidents. Pourtant, les fans sont persuadés d’avoir trouvé l’actrice parfaite la jouer et Neil Druckmann n’est semble-t-il pas insensible à sa ressemblance avec le personnage.

C’est le phénomène du petit écran de ce début d’année. La série The Last of Us par HBO emporte déjà tout sur son passage. Le jeu TLOU Part 1 profite déjà amplement de ce gain de popularité soudain auprès du grand public. Les ventes des différents jeux explosent et les critiques sont unanimes : l’adaptation est une pure réussite. Les showrunners envisagent déjà de s’attaquer au deuxième volet de la saga, qui pourrait être découpé en deux saisons. Et l’une des interprètes des personnages centraux de la saison 2 de The Last of Us HBO pourrait déjà avoir été trouvée.

Déjà une actrice pour Abby dans la saison 2 de The Last of Us ?

La série The Last of Us est un véritable carton. Alors que les ventes des jeux décollent, HBO et les créateurs de l’adaptation pourraient prochainement se pencher sur une seconde saison. Si la série n’a pas encore été officiellement renouvelée, Neil Druckmann et Craig Mazin n’ont pas caché leur désir de continuer à raconter l’histoire de Joel et Ellie. Ils ont d’ailleurs révélé que la saison 2 suivrait les événement de The Last of Us 2, et qu’il serait peut-être nécessaire de la découper en deux parties tant la suite est riche. Deux questions se posent pour le futur de l’adaptation. Est-ce que Bella Ramsey reprendra le rôle d’Ellie et qui jouera Abby ?

L’actrice de 19 ans qui s’est fait connaître dans Game of Thrones s’est dite partante pour faire autant de saisons possible. Quant à la membre du Front de Libération de Washington et ancienne Luciole, une candidate à fort potentielle est toute désignée. Les fans pensent en effet avoir trouvé l’Abby parfaite pour la saison 2 de The Last of Us, en la personne de Shannon Berry, connue pour son rôle de Dot dans la série The Wilds d’Amazon Prime Video. Plusieurs internautes ont en effet remarqué que Neil Druckmann et l'actrice se suivent désormais mutuellement sur Instagram. Shannon Berry s’est également mise à follow d’autres membres du casting dans la foulée dont Bella Ramsey et Pedro Pascal.

Cela peut évidemment ne rien vouloir dire, mais on se rappelle que c’est exactement ce qui est arrivé avec Storm Reid juste avant son annonce officielle au casting en tant que Riley quelques semaines plus tard. Lors de la sortie de The Last of Us 2 en 2020, Shannon Berry avait par ailleurs été interpellée par de nombreux fans à cause de sa ressemblance avec le personnage.