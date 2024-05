La saison 2 de The Last of Us continue d’étoffer son casting. HBO fait revenir un visage bien connu des joueurs du jeu dont elle adaptera une partie des événements.

C’était l’un des phénomènes de l’année dernière et la série The Last of Us a tout raflé sur son passage. Carton d’audience, récompenses prestigieuses… l’adaptation a dépassé toutes les espérances. Naturellement, sa suite est particulièrement attendue au tournant et son casting continue de s’agrandir avec le retour d’un acteur du jeu.

Un acteur du jeu de retour pour la saison 2 de The Last of Us

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us bat actuellement son plein. Bella Ramsey et Pedro Pascal reprennent du service pour tourner la suite des aventures de Joel et Ellie. Une poignée d’épisodes à venir qui se baseront sur les événements du jeu The Last of Us Part 2 sans en traiter l’intégralité. Le jeu serait alors coupé en deux saisons, sans que l’on ne sache exactement à quel moment Neil Druckmann et Craig Mazin comptent s’arrêter pour cette seconde saison. On sait en revanche que la trame de fond qui oppose le Front de Libération de Washington (WLF) aux Séraphites sera en tout cas traitée. HBO vient en effet de confirmer que Jeffrey Wright reprendra son rôle pour la saison 2 de The Last of Us.

L’acteur, connu pour ses apparitions dans Westworld ou encore The Batman, campera donc à nouveau le rôle d’Isaac Dixon, qu’il interprétait déjà dans le jeu. TLOU 2 n’avait finalement révélé que peu d’informations quant au passé de l’impitoyable leader du Front de Libération de Washington, dont Abby fait partie. Il devrait profiter du même traitement que d’autres personnages secondaires, dont l’histoire avait été développée grâce à la première saison de la série The Last of Us. C'était par exemple le cas pour Bill et Tess, mais aussi pour ceux mentionnés dans le jeu mais qui n'étaient pas présents comme la mère d'Ellie ou Frank.

La saison est toujours en cours de tournage à Vancouver, au Canada. Les images volées étant légion, peut-être que quelques indices se dévoileront avant l’heure. Autrement, il faudra attendre d’ici la première moitié de 2025 pour le revoir en action dans la saison 2 de The Last of Us.