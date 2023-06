Bella Ramsey, interprète d'Ellie dans la série The Last of Us, annonce un gros changement à venir dans la saison 2. Il faudra avoir les nerfs solides...

La première saison de The Last of Us a marqué les esprits tant des fans de la licence de Naughty Dog que des néophytes. Une véritable prouesse de la part de HBO et des showrunners Neil Druckmann et Craig Mazin. Le show est aussi porté par les performances de Pedro Pascal et de Bella Ramsey, respectivement interprètes de Joël et Ellie. Le duo déjà très apprécié par les joueurs dans les jeux vidéo ne perd pas du tout de sa superbe sur le petit écran. Les deux stars déjà présentent ensemble dans Game of Thrones ont touché le cœur du public, qui attend impatiemment de les retrouver dans la saison 2. Sauf que, depuis l'annonce de la grève des scénaristes le 2 mai, le tournage a été complètement mis à l'arrêt. Mais c'était sans compter sur l'actrice Bella Ramsey qui est venu donner des nouvelles du show dans une interview et faire un peu de teasing par la même occasion.

Une saison qui sera très différente

Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Bella Ramsey revient, dans les grandes lignes, sur sa jeune carrière. Évidemment, l'actrice britannique ne pouvait pas éluder le sujet chaud du moment : la saison 2 de The Last of Us. Bella Ramsey donne une bonne nouvelle : le tournage devrait débuter en fin d'année 2023. En plus de cette très bonne nouvelle, l'actirce annonce de très gros changements à venir dans la prochaine saison.

C'est plus sombre. C'est vraiment une histoire de vengeance, et une continuité de la première saison sur les dangers de l'amour inconditionnel.

Ceux qui ont joué à The Last of Us 2 sont certainement tentés de la croire et ne seront même pas surpris finalement. Rappelons que la saison 2 de la série devrait adapter l'histoire du jeu vidéo sorti en 2020. Les showrunners avaient quand même précisé qu'une seule saison ne suffirait probablement pas à couvrir toute l'histoire du titre. Cela n'empêchera pas le show de nous confronter à des moments tragiques...

Même si le tournage de la saison 2 de The Last of Us débute en fin d'année, il faudra sûrement attendre un bon bout de temps avant que celle-ci arrive sur nos écrans. Pour le moment rien n'a encore été annoncé mais il ne faut probablement pas l'attendre avant 2025. Pour le moment, nous ne savons pas encore qui aura l'honneur d'incarner Abby, personnage central de The Last of Us 2, dans la saison 2 de la série HBO.

Les fans estiment que Shannon Berry, révélée grâce à son rôle de Dot dans la série The Wilds, conviendrait parfaitement en raison de sa ressemblance assez frappante avec Abby. Avant même l'arrivée de cette saison 2, Francesca Orsi, directrice de la section série dramatiques de HBO, évoquait déjà une potentielle saison 3 il y a quelques jours. Même si rien n'est confirmé pour le moment, Neil Druckmann et Craig Mazin semblent avoir déjà quelques idées en tête.