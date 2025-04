MAX et HBO viennent de dévoiler un premier aperçu de l'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us. Un épisode qui s’annonce particulièrement douloureux et fort en émotions.

Avertissement : On précise si besoin est que les lignes qui suivent vont parler ouvertement des événements de l’épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us. N’allez pas plus loin si vous ne souhaitez pas être entièrement spoilés ou si vous n’avez pas encore eu le temps de le regarder.

Dire que la série The Last of Us a cartonné lors de sa sortie initiale serait un doux euphémisme et la saison 2 est bien partie pour battre encore des records. Particulièrement attendu au tournant, l’épisode 2 est maintenant disponible sur Max, lui qui s’annonçait fortement chargé en émotion. Les non-initiés sont en état de choc, comme les joueurs à l’époque de TLOU 2 qui risquent encore de verser leur petite larme. LA scène que tout le monde redoutait est arrivée et les enjeux de la saison 2 de The Last of Us vont enfin se dessiner. À peine le public a-t-il le temps de se remettre de ses émotions que HBO dévoile un premier aperçu de l’épisode 3.

Premières images de l'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us

Le duo Joel et Ellie n’est plus. Abby et le reste de sa troupe sont parvenus à leurs fins et à assouvir leur revanche pour le moins brutale. Alors que Jacksonville doit se remettre de l’attaque de la horde de claqueurs qui a fait de nombreuses victimes, Ellie devra commencer à faire le deuil de sa figure paternelle, Tommy celui de son frère. L’épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us s’annonce donc riche en émotions et devrait amorcer plus frontalement les enjeux de ceux à venir. Le cercle vicieux de vengeance va se poursuivre.

Alors qu’Ellie va se prépare à plonger dans une furie destructrice et à traquer ceux qui lui ont arraché Joel, Abby devra désormais vivre avec les conséquences de ces actes. Le QG du W.O.L.F et le groupe devraient être alors présentés dans cet épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us et sans doute leurs fervents opposants. Il est fort probable que quelques flashbacks soient également présents, que ce soit du côté d’Ellie comme Abby. Pour rappel, le prochain épisode sera diffusé le dans la matinée du 28 avril sur MAX.