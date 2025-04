The Last of Us 2 Remastered rencontre quelques problèmes depuis la dernière version. Naughty Dog déploie une nouvelle mise à jour gratuite qui devrait être salvatrice pour beaucoup.

À quelques jours de la sortie de la saison 2 de la série adaptée, The Last of Us 2 est enfin arrivé sur PC. Ç'a été l'occasion pour Naughty Dog de déployer également une grosse mise à jour sur PS5 pour la version Remastered du jeu. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Heureusement, les équipes de support se sont tout de suite mises sur le coup. Elles commencent donc à réparer les bugs repérés à l'aide d'un nouveau patch maintenant disponible.

The Last of Us 2 Remastered vous rend ce que vous aviez perdu

Le 3 avril dernier, Naughty Dog lançait la version 2.0 de The Last of Us 2 Remastered sur console et PC. La mise à jour gratuite est venue ajouter du nouveau contenu au titre, en particulier pour le mode No Return. Mais le studio a aussi travaillé sur plusieurs correctifs mineurs. Ainsi, certaines textures ont été retravaillées sur PS5 Pro, tandis que plusieurs problèmes d'affichage ou de gameplay ont été résolus. Même la localisation a été améliorée dans diverses langues.

Seulement, c'était sans compter sur les bugs qu'engendrerait la mise à jour. Depuis son déploiement, de nombreux joueurs rencontrent des soucis. Plusieurs améliorations à débloquer dans le mode histoire de The Last of Us 2 disparaissent tout bonnement. Que ce soient les étuis d'armes ou les points de compétences, tout était perdu pour les sauvegardes effectuées à compter du 3 avril.

Mais rassurez-vous ! Un nouveau patch PS5 vient d'être lancé pour venir à bout de ce souci particulièrement handicapant en jeu. Avec la version 2.0.1, les éléments à débloquer ne disparaîtront plus une fois acquis. Si vous aviez commencé votre partie avant le lancement de la 2.0, alors recharger une sauvegarde antérieure vous permettra d'avoir de nouveaux accès aux objets perdus.

Tous les bugs ne sont cependant pas encore réparés. Naughty Dog en a bien conscience et planche activement dessus. Les problèmes persistants concerneraient la perte de personnages déverrouillés pour le mode roguelite No Return de The Last of Us 2 Remastered. Là aussi, certains joueurs les auraient perdus depuis le changement de version. On s'attend donc à ce que celui soit réglé d'ici à quelques jours.