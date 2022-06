Attendu pour le 2 septembre 2022, The Last of Us Remake vient de dévoiler son poids et ce sera bien supérieur à TLOU Remastered sur PS4. Commencez à faire de la place sur votre SSD et/ou à faire chauffer votre connexion.

The Last of Us Remake fera sa rentrée sur PS5 et PC à partir du 2 septembre 2022. Et comme on a pu le voir dans une vidéo comparative, ça s'annonce époustouflant. Mais cette beauté a un prix : celui d'augmenter le poids du jeu.

The Last of Us Remake double presque son poids

Le fichier final de The Last of Us Remake pèsera en version finale, probablement sans patch, aux environs de 79Go. C'est plus que les 49Go de TLOU Remastered sur PS4. Un embonpoint qui s'explique par les améliorations techniques pour un jeu qui tourne à l'aide du moteur maison de Naughty Dog, mais en version new-gen PS5. Mais cela dit, pour un titre de nouvelle génération, ça reste très raisonnable.

Grâce aux progrès techniques et matériels accomplis, nous avons pu repousser les limites de la fidélité visuelle et de l’interactivité. Nous avons modernisé le gameplay, amélioré les commandes et ajouté des options d’accessibilité à cette expérience solo pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter. Les effets, l’exploration et les combats ont également été améliorés. Nous exploitons toute la puissance de la PS5 grâce à l’audio 3D, au retour haptique et aux gâchettes adaptatives. Les fans de longue date et les nouveaux venus auront l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir The Last of Us Part I et son prologue, Left Behind, d’une toute nouvelle manière.

Le gameplay de TLOU Part 1 devrait être calqué sur celui de The Last of Us 2. C'est ce qu'avait suggéré le journaliste Jason Schreier. Et vu le côté encore plus viscéral, la partie infiltration améliorée, nous sommes forcément très curieux de voir le résultat.