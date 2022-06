Naughty Dog vient de partager un nouveau comparatif de The Last of Us Remake qui met en avant le travail abattu par les équipes sur la refonte visuelle.

Si vous vous posiez encore la question : oui The Last of Us Part 1 sera bien un remake et non un simple remaster. Puisque le trailer du Summer Game Fest 2022 semble ne pas avoir convaincu tout le monde, Naughty Dog a décidé de dissiper les doutes avec une vidéo comparative de The Last of Us Remake.

Nouveau comparatif de The Last of Us Remake

Hier, The Last of Us premier du nom soufflait sa 9e bougie. A cette occasion, les Dogs se sont fendu d’un tweet pour dévoiler un nouveau comparatif de TLOU Remake. Un extrait consacré uniquement à Tess, personnage central de l’intrigue incarné par Annie Wersching (Runaways). Et le moins que l’on puisse dire c’est que la vidéo devrait dissiper les doutes de ceux qui en ont encore.

On y voit la complice de Joel transformée et plus réaliste que jamais avec des émotions plus proches du jeu d’acteur original. Clairement, la qualité visuelle et les animations sont différentes, c’est la nuit et le jour. Plus qu’une refonte graphique, The Last of Part 1 proposera également un gameplay modernisé, sans doute dans la veine de TLOU 2, ainsi que des contrôles améliorés, notamment grâce aux fonctionnalités de la DualSense. Pour ceux qui aimeraient un aperçu plus poussé des différences avec le jeu original, voici une autre vidéo comparative signée IGN qui montre également des environnements améliorés, avec plus de végétation qu’avant.