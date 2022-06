Le remake PS5 et PC de The Last of Us dévoile sa bande-annonce avant l'heure et c'est absolument sublime. La date de sortie sur PlayStation 5 et PC est aussi connue, en plus des éditions disponibles au lancement.

The Last of Us Remake est victime d'une grosse fuite en amont du Summer Game Fest 2022. Date de sortie PS5 & PC, éditions du jeu et bande-annonce. Voici ce qu'il y a à savoir.

The Last of Us Remake pour septembre

C'est bel et bien le 2 septembre 2022 que vous pourrez découvrir ou redécouvrir le chef d'œuvre de Naughty Dog dans une version à couper le souffle. Et ça se passera sur PS5 et PC.

Comme indiqué par le trailer - disponible en super qualité par ici - l'histoire émouvante et aimée par des millions de joueurs restera inchangée. Mais le titre a été repensé, graphiquement parlant, pour la PlayStation 5. Le gameplay sera plus moderne avec des contrôles améliorés et des options d'accessibilité en plus pour les personnes en situation de handicap.

20 ans après le début d'une pandémie ayant radicalement changé la face du monde, les infectés ont perdu la raison et les survivants s'entretuent pour le contrôle des denrées, des armes et tout ce qui peut leur passer sous la main. Joel, un survivant au caractère violent, a été engagé pour extraire Ellie, une jeune fille de 14 ans, d'une zone militaire placée en quarantaine. Ce travail de routine se transforme rapidement en périple sanglant à travers les États-Unis.

The Last of Us Remake, renommé TLOU Part 1 pour l'occasion sera bien accompagné. En effet, l'extension Left Behind sera comprise sur la galette. Ce fut déjà le cas avec le remaster PS4 soit dit en passant.

Édition collector

Il y aura une « Firefly Edition » comprenant un steelbook, des items déjà débloqués et le comics American Dreams avec une nouvelle couverture.