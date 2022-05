Malgré toutes les rumeurs autour de The Last of Us Remake, Sony tarde encore à officialiser le jeu. Pourtant, il devrait sortir d’ici la fin de l’année 2022.

Vous reprendrez bien un peu de rumeurs autour de The Last of Us Remake ? Le jeu révélé à l’avance par le très sérieux Bloomberg fait régulièrement parler de lui avec au travers de plusieurs indiscrétions que ce soient d’insiders ou de développeurs. Et aujourd’hui c’est encore Jeff Grubb qui lâche quelques informations.

Une sortie en fin d'année pour The Last of Us Remake ?

The Last of Us Remake est encore sur toutes les lèvres. Dernièrement, le jeu dont l'existence n’a toujours pas été officialisée a refait parler de lui avec une rumeur stipulant qu'il pourrait inclure le mode Factions, le mode multijoueur free-to-play. Si les contours autour de ce projet sont encore flous, plusieurs insiders bien informés lâchent quelques bribes ici et là. La dernière en date : le jeu pourrait sortir pendant les fêtes de fin d’année, soit avant Noël.

« Je n’arrête pas d’entendre que ça va sortir cette année, pendant les fêtes », a lâché Jeff Grubb invité dans le podcast de Kinda Funny pour discuter des jeux qui feront 2023. Des propos qui font écho aux propos rapportés par VGC il y a quelques temps. La sortie de TLOU Remake en 2022 semble se confirmer, malgré le report de la série HBO à 2023. Et même si de nombreuses sources sérieuses s’accordent autour du projet, on attendra évidemment une confirmation de Sony. Peut-être au prochain State of Play, qui pourrait se tenir très bientôt, ou au Summer Game Fest ?