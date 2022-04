Les indices autour de The Last of Us Remake n’en finissent plus. Un employé de Naughty Dog pourrait avoir vendu la mèche sur l’existence du projet mais aussi sur son avancement.

Naughty Dog est actuellement sur tous les fronts. D’un côté l’ambitieuse série télé inspirée de The Last of Us. De l’autre des projets secrets pour façonner son avenir vidéoludique. Il se murmure qu’un certain The Last of Us Factions, le standalone multijoueur de TLOU 2, serait en préparation, mais pas que. The Last of Us Remake serait bien une réalité, et un développeur semble avoir vendu la mèche. Oui encore.

The Last of Us Remake leaké par un développeur ?

L'étau se resserre autour de Naughty Dog. Depuis de longs mois, des rumeurs persistantes affirment qu’un certain The Last of Us Remake est en développement dans le plus grand des secrets. Le premier épisode de la licence culte de PlayStation initiée en 2013 pourrait avoir le droit à une refonte, alors même qu’il était déjà remasterisé l’année suivante. L’intérêt ? Très certainement coller avec la sortie de la série HBO, qui prendra quelques libertés tout en restant fidèle au matériau original.

Les indices s’accumulent ces dernières semaines, et il commence à ne plus faire aucun doute que ce The Last of Us Remake est une réalité. Un utilisateur Twitter a repéré un détail intéressant sur le profil LinkedIn d’un employé des Dogs. Le QA Tester indique en effet avoir travaillé sur « un projet de remake non annoncé », juste après Uncharted: Legacy of Thieves. Une information qui semble directement concerner les aventures de Joel et Ellie et qui indique que son développement est presque terminé. Il semblerait qu’en interne les développeurs s’affairent à corriger les bugs et à peaufiner l’expérience. Le profil mentionne également un projet multijoueur, faisant sans doute référence au fameux The Last of Us Factions.

Une sortie sur PS5 d'ici la fin 2022

Cette nouvelle découverte n’est pas tant une surprise, puisqu’elle est en raccord avec les autres trouvailles et rumeurs du moment. Dernièrement, un employé de Visual Arts Service Group laissait entendre que The Last of Us Remake pourrait sortir sur PS5 cette année. Des propos qui s’alignent avec les sources du très sérieux VGC, qui indiquait que le projet tablait sur un lancement d’ici la seconde moitié de 2022.

Peu de choses concrètes sont connues à son sujet. On sait juste grâce à Bloomberg, que The Last of Us Remake était initialement en développement chez Visual Arts Service Group, studio opérant en tant que structure de soutien pour les jeux PlayStation Studios. L’équipe, alors composée d’une trentaine de personnes en 2018, avait d’abord envisagé un remake d’Uncharted Drake's Fortune avant de jeter son dévolu sur l’autre succès de Naughty Dog. Reste maintenant à savoir si les modèles d’Ellie et Joel seront conservés, où si les personnages prendront des traits se rapprochant davantage de Pedro Pascal et Bella Ramsay, leurs interprètes dans la série The Last of Us HBO.