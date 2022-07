L'Europe aura-t-elle droit à un petit stock d’édition collector de The Last of Us Part 1 ou à une édition physique alternative ? Indice, va falloir aller sur eBay et dépenser une somme folle.

Après de longs mois de rumeurs, The Last of Us Remake s’est enfin officialisé. Cette version flambant neuf des aventures de Joel et Ellie est attendue pour le mois de septembre prochain avec une édition collector Firefly. Beaucoup de joueurs se demandaient si elle serait vraiment exclusive aux États-Unis et si l’Europe aurait un substitut. On a enfin une réponse.

Pas de collector en France pour The Last of Us Remake

Le couperet est tombé. Face aux débats et questions des joueurs quant à une éventuelle annonce d’une édition collector ou spéciale de The Last of Us Remake propre à l’Europe, nous avons contacté PlayStation afin d’avoir une réponse définitive. Pas de grosse surprise, l’édition Firefly sera exclusivement réservée aux États-Unis. Pas la peine non plus d’espérer une édition spéciale avec quelques goodies. Un représentant de PS France nous a confirmé qu’il n’y aura rien d’autre pour nous.

Les joueurs français devront donc se tourner vers l'édition standard ou la Digital Deluxe Edition, qui ne comprend que quelques bonus digitaux. Une fois de plus, les collectionneurs européens sont laissés sur le banc de touche. C’était déjà le cas avec l’édition collector de The Last of Us 2, où l’édition Ellie était exclusive aux américains. Sony avait tout de même proposé une version moins copieuse partout ailleurs, mais cette fois il n’y aura rien d’autre à se mettre sous la dent.

Mais elle est disponible pour 400$, merci aux scalpers

La seule solution ? Dans la théorie passer par le PlayStation Direct US. Sauf que, la suite vous la connaissez. Le stock de l’édition collector de The Last of Us Remake s’est épuisé en l’espace de quelques minutes seulement. Et comme presque tous les produits de jeux vidéo populaires de ces dernières années, le précieux a été la cible des scalpers, ces personnes qui achètent en masse des consoles et autres objets pour les revendre à prix exorbitant par la suite.

Pour espérer mettre la main sur l’édition Firefly, il va donc falloir débourser environ 400$ au minimum sur eBay alors que son prix de base est de 99,99$. Malheureusement, certains collectionneurs sont prêts à débourser quatre fois plus que prévu pour mettre la main sur le steelbook exclusif et le comics The Last of Us American Dreams avec une nouvelle couverture. La plateforme a néanmoins mis en place une politique renforcée contre ce genre de pratiques donc il y en aura un peu moins. Mais une fois encore, c’est la jungle pour les joueurs honnêtes peu importe leur nationalité.