Le prochain jeu du studio Naughty Dog commence sérieusement à faire parler de lui. De quoi faire monter la hype chez les nombreux fans de la licence The Last of Us.

Que nous réserve Naughty Dog au-delà de la sortie de TLOU Factions ? Le jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us se fait toujours désirer, lui qui devrait pourtant voir le jour cette année. De leur côté, les fans de Nathan Drake espèrent encore un potentiel Uncharted 5, ce qui paraît malheureusement un peu utopique. D'autant qu'il se murmure que le projet passerait entre les mains d'un nouveau studio. En revanche, il paraît beaucoup plus probable d'avoir prochainement des nouvelles de The Last of Us 3, la suite de l'histoire d'Ellie qui en a vu de toutes les couleurs dans le dernier épisode. Ça tombe bien, car Neil Druckmann vient peut-être de faire une révélation importante le concernant.

Une annonce qui va faire plaisir aux fans de The Last of Us

Sur son compte Instagram, Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog et scénariste des deux opus de TLOU, vient de mettre à jour sa bio avec une information intéressante. Désormais, la mention « auteur, directeur d'un jeu non annoncé » apparaît sur son profil. Cela n'a rien de véritablement étonnant puisque ce sont les rôles qu'il occupe généralement sur les AAA du studio.

Évidemment, se pose désormais la question du jeu auquel il fait référence. Il pourrait très bien s'agir de The Last of Us Part 3. En effet, de récentes rumeurs indiquaient que la motion capture de l'œuvre pourrait démarrer d'ici la fin d'année 2023. Le leak DanielRPK évoquait même le rôle que pourrait avoir Ellie dans cette suite. TLOU 2 date tout de même de plus de trois ans maintenant, alors tout ça tient largement la route. En revanche, il ne faudrait pas attendre la sortie de cette suite avant un bon moment.

TLOU ou un autre AAA d'une nouvelle IP ?

En janvier dernier, Neil Druckmann indiquait qu'il était bien conscient que les joueurs souhaitaient un troisième épisode de The Last of Us. En déclarant dans le podcast de Kinda Funny « qu'une décision avait déjà été prise », mais qu'il ne pouvait pas la révéler, le réalisateur avait bien fait monter la hype. Pour lui, la licence « a encore une histoire à raconter » et honnêtement, c'est difficile de penser le contraire vu la conclusion du jeu de 2020.

Cependant, il n'y a pas que The Last of Us dans la vie. La bio Instagram de Neil Druckmann pourrait très bien concerner un gros projet AAA sur lequel Naughty Dog plancherait avec PlayStation Studios Visual Arts, un studio spécialisé dans l'animation et la motion capture qui a déjà participé au développement du remake de l'épisode original. Une offre d'emploi publiée en octobre 2022 mentionnait ce mystérieux titre pour lequel Sony recherchait un producteur senior. Attention, cela ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'une nouvelle IP, mais on ne peut pas écarter totalement cette possibilité.