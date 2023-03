Un premier patch est arrivé pour The Last of Us Part 1 sur PC est arrivé. Une petite mise à jour qui n'arrivera à sauver le jeu pour le moment. Voici ce qu'elle apporte.

Le lancement de The Last of Us Part 1 est catastrophique. Alors qu'aucune publicité concrète n’a été faite autour de ce portage, l’absence de communication n’a pas freiné les ardeurs des joueurs. Du moins jusqu’à ce qu’ils lancent le jeu et découvrent que l’une sorties PC majeures de ce début d’année 2023 est un fiasco total. Rapidement, le jeu a été bombardé d’avis négatifs sur Steam suite à de nombreux problèmes d’optimisation et de jouabilité. Sony a semble-t-il raté la sortie d’une de ses grosses cartouches pour surfer sur l’engouement de la série The Last of Us. De son côté, Naughty Dog tente de limiter les dégâts.

Une premier patch pour The Last of Us PC

Les problèmes autour de la version PC de The Last of Us Part 1 s’accumulent. Depuis le lancement du portage il y a deux jours, des images et vidéos aussi invraisemblables les unes que les autres fusent sur la Toile. Personnages qui deviennent trempés en plein milieu d’une cinématique, Joel en cosplay de Domenech, les bugs hilarants sont légion. Une situation qui prête en revanche moins à rire pour celles et ceux qui ont acheté leur copie, premier gros raté de Sony sur PC, et qui se retrouvent avec un titre presque injouable.

Naughty Dog a rapidement pris la parole pour rassurer les joueurs. « Nous avons pris connaissance de vos préoccupations et notre équipe enquête activement sur les nombreux problèmes que vous nous avez signalés » a déclaré le studio californien. Quelques heures plus tard, une mise à jour de la version PC de TLOU a donc été déployée en urgence.

Patch notes de la mise à jour 1.0.1.5

Un premier patch qui se focalise principalement sur l’amélioration de la stabilité et des performances. « Notre équipe continue d’enquêter sur les problèmes connus. D’autres mises à jour sont prévues, nous vous tiendrons informés », a déclaré Naughty Dog sur ses réseaux sociaux. Une update axée sur la correction de bugs sera par ailleurs publiée prochainement. Voici les patch notes de la mise à jour 1.0.1.5 de The Last of Us Part 1 sur PC :